2024-YKS Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayınlandı
ÖSYM, 2024-YKS oturumlarına ait soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını internet sitesinde yayınladı. Öğrenciler, sınav sonuçlarını değerlendirmek ve doğru cevapları kontrol etmek için bu kaynağı kullanabilirler.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
10.06.2024 10:37:05. #1.11#
SON DAKİKA: 2024-YKS Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayınlandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?