Yükseköğretimde 2024'te 15 bin 395 sosyal sorumluluk projesi yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yükseköğretimde 2024'te 15 bin 395 sosyal sorumluluk projesi yapıldı

13.03.2026 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üniversiteler ve öğrenciler tarafından 2024'te 15 bin 395 sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirildi.

Üniversiteler ve öğrenciler tarafından 2024'te 15 bin 395 sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirildi.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, 2025 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu'nda sosyal sorumluluk projelerinin sayısında artış yaşandı, 123 üniversite 5 bin 839 projeyi hayata geçirdi.

Bu projelerin 5 bin 427'si devlet, 412'si vakıf üniversiteleri tarafından yapıldı.

Bütçesi, hedefi, çıktısı bulunan ve en az iki ay süren projelerin değerlendirmeye alındığı sıralamada, Ege Üniversitesi bin 233, Erciyes Üniversitesi bin 130 ve Selçuk Üniversitesi 399 sosyal sorumluluk projesiyle listede ilk üçte yer aldı.

Bu üniversiteleri Dokuz Eylül Üniversitesi 294, Atatürk Üniversitesi 291, Akdeniz Üniversitesi 272, İnönü Üniversitesi 238, Kocaeli Üniversitesi 207, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 193 ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi 172 projeyle takip etti.

Üniversite öğrencilerinin gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri de 2024'te 71 üniversitede öğrencilerin yaptığı 9 bin 556 proje olarak rapora yansıdı.

Son 5 yılın verilerine göre, öğrenciler tarafından gerçekleştirilen projelerin sayısında artış gözlendi. 2019'da öğrenciler tarafından yapılan üniversite başına düşen sosyal sorumluluk projelerinin sayısı 50,14, 2024'te 134,59 olarak kaydedildi.

Öğrenciler tarafından gerçekleştirilen projelerde Ege Üniversitesi bin 991, Atatürk Üniversitesi bin 305 ve Karabük Üniversitesi 765 ile ilk üçte yer aldı.

Ardından 603 çalışmayla Gaziantep Üniversitesi, 554 çalışmayla Selçuk Üniversitesi, 548 çalışmayla Orta Doğu Teknik Üniversitesi listede kendine yer buldu.

Sıralamada, Gazi Üniversitesinde 483, Sabancı Üniversitesinde 351, Kocaeli Üniversitesinde 342, Kastamonu Üniversitesinde 319 sosyal sorumluluk projesinin yapıldığı kaydedildi.

"Tek hedef diploma almak olmamalıdır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, öğrencilerin, hem şehirlerin hem de üniversitelerin bütün imkanlarından azami ölçüde yararlanması gerektiğini belirtti.

"Öğrencilerimiz üniversite hayatını sadece derslerle ve sınavlarla sınırlamamalı, tek hedefi diploma almak olmamalıdır." ifadesini kullanan Prof. Dr. Özvar, "Öğrencilerimiz sosyal ve kültürel hayatın her zaman içinde olmalı ve sosyal sorumluluk projelerinde yer almalı. Bu kazanımların, mezuniyet sonrası mesleki anlamda da hayat tecrübesi anlamında da çok şey katacağına samimiyetle inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu."

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yükseköğretimde 2024'te 15 bin 395 sosyal sorumluluk projesi yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gübre tedarikine karşı yeni önlemler Amonyum nitrat kullanımının önü açıldı Gübre tedarikine karşı yeni önlemler! Amonyum nitrat kullanımının önü açıldı
Zehra 10 gündür aranıyordu Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı Zehra 10 gündür aranıyordu! Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı
240 kiloluk genç kadın için seferberlik Pencereyi söküp vinçle indirdiler 240 kiloluk genç kadın için seferberlik! Pencereyi söküp vinçle indirdiler
Hakimi’nin ’’Boşandın mı’’ sorusuna Luka Doncic’ten bomba cevap Hakimi'nin ''Boşandın mı?'' sorusuna Luka Doncic'ten bomba cevap
Görüntüyü izleyenler ’’İnsan bunu kendine nasıl yapar’’ demeden edemiyor Görüntüyü izleyenler ''İnsan bunu kendine nasıl yapar?'' demeden edemiyor
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’den ilk açıklama İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama

13:15
Bir füze daha düşürüldü, akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran’a yaptığı uyarı geldi
Bir füze daha düşürüldü, akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'a yaptığı uyarı geldi
12:57
MSB: İran’dan ateşlenen bir füze daha imha edildi
MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi
12:38
ABD resmen duyurdu: Irak’ta düşen uçakta 4 asker öldü
ABD resmen duyurdu: Irak'ta düşen uçakta 4 asker öldü
12:23
Araplar İran’ın Yanında Savaşmazlarsa ’Büyük İsrail’ Kabusuyla Uyanacaklar
Araplar İran'ın Yanında Savaşmazlarsa 'Büyük İsrail' Kabusuyla Uyanacaklar
12:04
İsrail’in “Vuracağız“ dediği Tahran’daki miting alanı yakınında patlama
İsrail'in "Vuracağız" dediği Tahran'daki miting alanı yakınında patlama
12:03
Derbide kırmızı gören Sane’ye şok ceza
Derbide kırmızı gören Sane'ye şok ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 13:22:36. #.0.4#
SON DAKİKA: Yükseköğretimde 2024'te 15 bin 395 sosyal sorumluluk projesi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.