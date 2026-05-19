Yüksekova'da 19 Mayıs Kutlamaları
Yüksekova'da 19 Mayıs Kutlamaları

19.05.2026 16:18
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 19 Mayıs kutlandı, oratoryo gösterisi ve sergiler yapıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Gençlik Merkezi Spor Salonu'ndaki kutlama programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Sinevizyon gösteriminin ardından öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryo gösterisi sunuldu, şiirler okundu.

Gençlik Merkezi koro ekibinin şarkılar seslendirdiği programda gösteriler yapıldı, el sanatları ve resim sergisi gezildi.

Programa, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Garnizon Komutanı Piyade Albay Uğur Öz, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Kuşca, Cumhuriyet Başsavcısı Rıza Ünel, Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, AK Parti İlçe Başkanı Burhan Yaşar ile bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşların temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

