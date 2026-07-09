Yüksekova'da 57 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir otomobilde 57 kilo 200 gram skunk ele geçirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda bir otomobil tespit edildi.

İlçede durdurulan otomobilde yapılan aramada 90 parça halinde 57 kilo 200 gram skunk ele geçirildi.

Sürücü gözaltına alındı.