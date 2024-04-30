Yüksekova'da 6 Metre Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Yüksekova'da 6 Metre Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Yüksekova\'da 6 Metre Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, yer yer 6 metre karın bulunduğu üs bölgesi yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor. İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, 10 günden bu yana 3 bin 352 rakımlı Varkavik Tepe Üs Bölgesi yolunda mesai yapıyor. Yer yer 6 metre karın bulunduğu yolun yaklaşık 10 kilometrelik bölümünü kardan temizleyen ekipler, kalan 5 kilometrelik kısımda çalışmalarını sürdürüyor. Kar örtüsünün yüksekliği nedeniyle güçlükle ilerleyen ekipler, bölgede zor şartlarda yürüttükleri çalışmaları cep telefonuyla kayda aldı.

30.04.2024 18:53
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, yer yer 6 metre karın bulunduğu üs bölgesi yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, 10 günden bu yana 3 bin 352 rakımlı Varkavik Tepe Üs Bölgesi yolunda mesai yapıyor.

Yer yer 6 metre karın bulunduğu yolun yaklaşık 10 kilometrelik bölümünü kardan temizleyen ekipler, kalan 5 kilometrelik kısımda çalışmalarını sürdürüyor.

Kar örtüsünün yüksekliği nedeniyle güçlükle ilerleyen ekipler, bölgede zor şartlarda yürüttükleri çalışmaları cep telefonuyla kayda aldı.

Kaynak: AA

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