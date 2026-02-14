Yüksekova\'da Bando Konseri

Diyarbakır 7'nci Kolordu Bölge Bando Komutanlığınca, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde konser verildi.

Gençlik Merkezi Spor Salonunda düzenlenen konser, ilgi gördü.

Marşlar ve türküler seslendiren bando takımına zaman zaman vatandaşlar da eşlik etti.

Konsere Kaymakam Mustafa Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Rıza Ünel ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin katıldı.