Yüksekova'da Başarılı Burun Ameliyatı - Son Dakika
Yüksekova'da Başarılı Burun Ameliyatı

Yüksekova\'da Başarılı Burun Ameliyatı
15.04.2026 12:39
Yüksekova Devlet Hastanesi'nde septal perforasyon ameliyatı başarıyla yapıldı, hasta sağlığına kavuştu.

Yüksekova Devlet Hastanesi'nde septal perforasyon (burun orta bölmesi deliği) ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi.

Hastanenin Kulak Burun Boğazı Uzmanı Op. Dr. Umut Can Musaoğlu, hastanede ilk kez yapılan ameliyatla hastanın sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Hastanın daha önce geçirdiği ameliyata bağlı olarak burnunda çeşitli şikayetlerin ortaya çıktığını belirten Musaoğlu, şunları kaydetti:

"Yüksekova Devlet Hastanesi olarak bu ameliyatı ekip halinde ilk kez başarıyla gerçekleştirdik. Bu operasyon, bölgemizde Hakkari ve Yüksekova'da yapılan ilk uygulama olma özelliği taşıyor. Hastanemizde bu tür ameliyatların yapılabilmesi için gerekli teknik altyapı ve ekipman bulunuyor. İlerleyen süreçte benzer şikayetleri olan hastalarımıza da aynı şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yüksekova'da Başarılı Burun Ameliyatı - Son Dakika

SON DAKİKA: Yüksekova'da Başarılı Burun Ameliyatı - Son Dakika
