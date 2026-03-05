Yüksekova'da Beyaz Ova ve Leylek

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı sonrası beyaza bürünen ova ve elektrik direğine yuva yapan leylek dron ile havadan görüntülendi.

Kışın en sert geçtiği, hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği Yüksekova'da etkili olan kar yağışı, geniş bir alanı kaplayan ovayı tamamen beyaz örtüyle kapladı. Dron ile kaydedilen görüntülerde, kar altındaki araziler ve buz tutan alanlar yer aldı. Görüntülerde ayrıca, kış mevsiminde elektrik direği üzerine yuva kurduğu görülen leylek de dikkat çekti. Karla kaplı ovada kısmen buz tutmuş yuvasında bekleyen leylek, kış manzarasıyla birlikte farklı bir görüntü sundu.