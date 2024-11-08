Yüksekova'da Buz Şelale Görsel Şölen - Son Dakika
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Yüksekova'da Buz Şelale Görsel Şölen

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Yüksekova'da donan şelale ve 4 metrelik buz sarkıtları hayranlık uyandırıyor. Doğaseverler bölgeyi ziyaret ediyor.

08.11.2024 15:07
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Yüksekova'da şelale dondu, buz sarkıtlarının boyu 4 metreyi buldu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde soğuk havanın etkisiyle donan şelale hayran bırakırken, oluşan buz sarkıtlarının boyu ise 4 metreyi buldu.

Yüksekova'nın 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı eteklerinde yer alan Orşe Vadisi'ndeki şelale, soğukların etkisiyle dondu. Oluşan buz sarkıtları görsel şölen sunarken, el değmemiş yapısıyla görenleri de adeta büyülüyor. Doğasever Ahmet Güldal, her hafta olduğu gibi bu hafta da ilçenin muhteşem bölgesi olan Orşe Vadisi ve Kervan Gölü'nü ziyaret ettiklerini belirtti. Bölgeyi gezdiği sırada Orşe Şelalesi'nin görsel şölen sunduğunu ifade eden Güldal, bu doğa güzelliğini görmeyi herkese tavsiye ettiğini dile getirdi. Dondurucu soğuklar nedeniyle buz sarkıtlarının yaklaşık 4 metreyi bulduğunu vurgulayan Ahmet Güldal, "Orşe Vadisi'ndeki Orşe Şelalesi'ni ziyaret ettik. Şu an şelale kısmen donmuş ve buz sarkıtları arasında sular akıyor. Nereden bakarsan sarkıtlar 4 metreyi buluyor. Muazzam bir manzarası var. Doğasıyla adeta insanı büyülüyor. Bizde bu güzel görüntüleri bir bir kayıt altına aldık" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Yüksekova'da Buz Şelale Görsel Şölen - Son Dakika

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