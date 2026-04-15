Yüksekova'da Don Ekimi ile Yonca Ekimine Başlandık
Yüksekova'da Don Ekimi ile Yonca Ekimine Başlandık

15.04.2026 13:50
Çiftçi Tekin Yalçın, karla kaplı tarlasına don ekimi yöntemiyle yonca ekti, iyi sonuç bekliyor.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde çiftçi Tekin Yalçın, karla kaplı tarlasına yonca ekimi yaptı. Geçen yıl aynı yöntemi farklı bir tarlaya uyguladığını ve iyi sonuç aldığını belirten Yalçın, bu sene de benzer sonuçlar beklediklerini söyledi.

Yüksekova'ya bağlı Büyükçiftlik beldesi Kerem Zeydan Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Tekin Yalçın, karla kaplı arazisine yonca ekti. Geçen yıl aynı tarladan yeterli verimi alamadıklarını belirten Yalçın, bu yıl farklı bir yöntem denediklerini söyledi. Bu sene atalarından duydukları 'don ekimi' yöntemini uyguladıklarını anlatan Yalçın, "Bu tarlayı geçen yıl bahar mevsiminde ekmiştik ancak fazla verim alamadık. Şu anda kar tam erimemiş olmasına rağmen tarlaya yonca ekiyoruz" dedi.

'BİZ EKTİK, GERİSİ NASİP'

Geçen yıl aynı yöntemi başka bir tarlada denediklerini ve olumlu sonuç aldıklarını kaydeden Yalçın, "Benzer özellikte, eğimsiz bir tarlada denedik ve çok iyi verim aldık. Şimdi aynı yöntemi bu yıl da bu tarlamızda uyguluyoruz. Kar üzerine serptiğimiz tohumlar bir süre sonra toprağa ulaşacak. İlkbaharda toprak gece donup gündüz çözülüyor. Bu süreçte oluşan küçük çatlaklar sayesinde tohumlar toprağa inerek gömülüyor. Biz ekimimizi yaptık, gerisi nasip" diye konuştu.

Haber: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA, (Hakkari),

Kaynak: DHA

