Yüksekova'da Fırtına Kıvılcımları Kayda Geçti - Son Dakika
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Yüksekova'da Fırtına Kıvılcımları Kayda Geçti

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Yüksekova'da şiddetli fırtına nedeniyle elektrik tellerinden alev kıvılcımları çıktı, hayat olumsuz etkilendi.

10.04.2025 02:28
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Yüksekova'da şiddetli fırtına nedeniyle elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar kamerada

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen şiddetli fırtına nedeniyle, yol üzerinde bulunan elektrik tellerinin birbirine değmesiyle çıkan alev kıvılcımları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dün sabah saatlerinde başlayan şiddetli fırtına ve yağışlar hayatı olumsuz yönde etkilerken, tehlikeleri de beraberinde getirdi. Hakkari ve içlerinde çatı uçmaları, araç hasarları ve su baskınlarının yaşanması sürerken, Yüksekova'da fırtına etkisini aralıklı olarak sürdürüyor. Şiddetli fırtına nedeniyle ilçenin Güngör Mahallesi'ne yakın geçen çevre yolunda bulunan direklerdeki tellerin birbirine değmesiyle oluşan alev kıvılcımları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Bununla beraber ilçede yaşanan elektrik sıkıntısına karşı VEDAŞ ekipleri de çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova şantiye şefliği ve Yüksekova 117. karayolları şefliğinin ekipleri çalışmalarına farklı bölgelerde aralıksız devam ediyorlar.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Yüksekova'da Fırtına Kıvılcımları Kayda Geçti - Son Dakika

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