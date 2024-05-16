Hakkari Yüksekova\'da Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Gençlik Koşusu düzenlendi

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Gençlik Koşusu yapıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen koşu, çevre yolundan başlayarak Selahaddin Eyyubi Havalimanı kavşağında son buldu.

4 kategoride 400 kız ve erkek sporcunun katıldığı yarışmada dereceye girenlere 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda ödülleri verilecek.

Kurum müdürü İlhan Yılmaz, 15-21 Mayıs Gençlik Haftası münasebetiyle etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Koşunun da bu etkinliklerden biri olduğunu belirten Yılmaz, "Yüksekova'da yaklaşık 400 gencimiz bu koşuya katıldı. 4 kategoride yarış yaptık. Yarışmada dereceye giren sporcularımıza kupa ve hediyeler verilecek. Etkinliklerimiz cumartesi günü gerçekleştireceğimiz doğa yürüyüşü ile sürecek. 19 Mayıs günü Gençlik merkezinde salon programımız olacak." dedi.