Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde inşaatta çalışırken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Güngör Mahallesi'nde 2 katlı bina inşaatında çalışan 35 yaşındaki İbrahim Özmen, elektrik akımına kapıldı.
Ağır yaralanan Özmen, haber verilmesi üzerine olay yerine giden ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Özmen'in cenazesi, otopsi için Hakkari Devlet Hastanesine götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Yüksekova'da İnşaatta Elektrik Çarpması - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?