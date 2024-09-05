Yüksekova'da kadınların eliyle domates hasadına başlandı - Son Dakika
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Yüksekova'da kadınların eliyle domates hasadına başlandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ilkbaharda ekilen domateslerin hasadına kadın çiftçiler tarafından başlandı. Yüksekova'nın Gökyurt köyü Yeşildere mezrasında yapılan hasatta, çeşitli domates çeşitleri elde edildi. Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü, kadın çiftçileri tebrik ederek destek sözü verdi. Kadın çiftçiler, elde ettikleri verimden memnun olduklarını belirtti.

05.09.2024 17:24
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Yüksekova'da kadınların eliyle domates hasadına başlandı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ilkbaharda ekimi yapılan domateslerin, sonbaharın yaklaşmasıyla kadınların eliyle hasadına başlandı.

İlçede son yılların en büyük ekim alanları oluştururken, çiftçiler hem sebze hem de meyve hasadın da verim almaya başladı. Yüksekova'da ilkbaharda ekimi yapılan domateslerin, sonbaharın yaklaşmasıyla hasadına başlanırken, Antalya'nın domatesini aratmadı. Yüksekova'nın Gökyurt köyü Yeşildere mezrasında yaşayan kadınların eliyle yapılan hasılat büyük orada verim artarken, 3 çeşit domates elde ettiler. Bununla beraber çiftçiler arazilerinde ektikleri domateslerden hem satışını yapacak hem de ev yemeklerinde kullanacak.

Domates hasadını yapan kadınları ziyaret eden Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit ve kurum mühendisleri, tüm kadınları verdikleri emeklerinden dolayı tebrik ederek ve bölgede kadın çiftçinin topraklardaki uğraşlarının karşılığı kurum olarak yanlarında olacaklarını belirttiler. Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ziraat mühendisi Hilal Demir Kol, "Biz ilk baharda tüm köylere sebze fidelerimizi vermiştik. Çiftçilerimizin büyük uğraşları ve emekleri sonrası güzel gelişerek kullanıma geldi. Bugün köydeki kadınlarımızın el emekleriyle domates hasadına başlandı. Bizde onları o hasatta ziyaret ettik. Tüm çiftçi kadınlarımızı yürekten kutluyoruz. İnşallah bu güzel görüntüler tüm bölgeye yayar dileğiyle" dedi.

Güzel verim aldıklarını belirten kadın çiftçi Mihriban Bilici, "Bizler ilkbaharda ilçe tarımdan fideler almıştık ve köyümüzde ekimlerini yaptık. Sonbahara gelmesiyle ürünlerimiz büyüyerek hasadı geldi. Bizde köy kadınları beraberce domates hasadını gerçekleştirdik. Domatesleriniz çok güzel yetişmiş durumda. Bizlere bu imkanları sunan Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünüze teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Yüksekova'da kadınların eliyle domates hasadına başlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yüksekova'da kadınların eliyle domates hasadına başlandı - Son Dakika
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