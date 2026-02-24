Yüksekova'da Kamyonet Şarampole Yuvarlandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Çobanpınar köyü yolunda, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan kamyonetin sürücüsü, ilk müdahalenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
