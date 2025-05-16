Yüksekova\'da Kaybolan Neçir Kom İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Yüksekova ilçesinde 10 Mayıs'ta derede kaybolan Neçir Kom'un bulunması için yürütülen arama çalışmalarını inceledi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Çelik, Kom'un kaybolduğu Avaşin Deresi'nin bulunduğu Dağlıca bölgesi Yeşildere mevkisine gitti.

Bölgede yürütülen arama çalışmalarını inceleyen, görevlilerden bilgi alan Çelik, Kom'un ailesiyle görüştü, geçmiş olsun dileğini iletti.

Devletin tüm imkanlarıyla çalışmaların aralıksız süreceğini belirten Çelik, daha sonra helikopter ile havadan yürütülen çalışmaya katıldı.

Çelik, Kom'a en kısa sürede ulaşılabilmesi için gerekli tüm imkanların kullanılarak, çalışmaların titizlikle sürdürülmesi talimatı verdi.

Vali Çelik'e, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, İl Afet ve Acil Durum Müdür Vekili Ferit Güney de eşlik etti.

Çelik, daha sonra Ünlüce köyü yakınında kurulacak organize sanayi bölgesi için başlatılan çalışmaları inceledi ve görevlilerden bilgi aldı.