Yüksekova'da Kur'an Töreni - Son Dakika
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Yüksekova'da Kur'an Töreni

Yüksekova'da 60 öğrenci için Kur'an-ı Kerim'e geçiş töreni düzenlendi, başarı belgeleri verildi.

12.12.2024 22:07
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Yüksekova'da Kur'an-ı Kerim'e geçen öğrenciler için tören

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Yenimahalle Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Kur'an-ı Kerim'e geçen öğrenciler için tören düzenlendi.

Yenimahalle Anadolu İmam Hatip Lisesinin 9. sınıf öğrencilerinden Kur'an-ı Kerim'e geçiş yapan 60 öğrenci için Mustafa Zeydan Camii'nde tören düzenlendi. Öğrenci Hasan Hüseyin Çakır'ın okuduğu Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ve öğrencilerden oluşan koronun ilahiler seslendirdiği programda konuşan İlçe Müftüsü Mahmut Sevük, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin ve yaşamanın önemine değinerek öğrencileri tebrik etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin ise bu başarının ailelerin ve öğretmenlerin özverili çalışmalarıyla mümkün olduğunu vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Programın sonunda Kaymakam Mustafa Akın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin ve İlçe Müftüsü Mahmut Sevük, öğrencilere başarı belgeleri ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Programın sonunda açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Kenan Canan, "Bugün öğrencilerimizin başarılarını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Bu süreçte emeği geçen öğretmenlerimize, velilerimize ve destekleriyle bizleri onurlandıran protokol üyelerimize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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