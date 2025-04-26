Yüksekova'da Kuvvetli Sağanak Yağış

Yüksekova'da sağanak yağış etkili oldu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sağanak yağış etkili olurken, hava sıcaklığı da düştü.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından ilçede akşam saatlerinde kuvvetli yağış etkili oldu. Cengiz Topel ve İpekyolu caddeleri üzerinde yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı mekanlara geçerken, ilçede hava sıcaklığı ise hissedilir derecede düştü.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Hakkari çevrelerinde halihazırda devam eden yağışların çarşamba gününe kadar zaman zaman kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. Oluşabilecek yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı, sel ve yağış su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Öte yandan, İl Özel İdaresi'nin Yüksekova Şantiye Şefliği ile Karayolları ekipleri olumsuz bir durum için hazır bekleniyor.