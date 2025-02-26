Yüksekova'da kara saplanan aracı ekipler kurtardı
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aracı yol kenarında kara saplanınca mahsur kalan sürücüyü ekipler kurtardı.
Yüksekova Kadıköy yolunda seyir halindeki bir araç, yoldan çıkarak yol kenarında bulunan kara saplandı. Bir türlü bulunduğu yerden çıkamayan araç sürücüsü ekiplere haber verdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekiplerin yardımıyla araç mahsur kaldığı yerden çıkarıldı. Araç sahibi ise ekiplere teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Yüksekova'da Mahsur Kalan Araç Kurtarıldı - Son Dakika
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