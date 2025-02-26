Yüksekova'da Mahsur Kalan Araç Kurtarıldı

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Yüksekova'da kara saplanan aracı ekipler kurtardı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aracı yol kenarında kara saplanınca mahsur kalan sürücüyü ekipler kurtardı.

Yüksekova Kadıköy yolunda seyir halindeki bir araç, yoldan çıkarak yol kenarında bulunan kara saplandı. Bir türlü bulunduğu yerden çıkamayan araç sürücüsü ekiplere haber verdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekiplerin yardımıyla araç mahsur kaldığı yerden çıkarıldı. Araç sahibi ise ekiplere teşekkür etti.