Yüksekova'da Minibüs Devrildi: 1 Ölü, 6 Yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
R. K. idaresindeki 47 KN 750 plakalı minibüs Onbaşılar köyü yolunda şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 kişi ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan durumu ağır olan 1 kişi müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Minibüstekilerin dağda ot toplamaya gittikleri öğrenildi.
