Yüksekova'da sıcaklıklardan sonra yağmur sürprizi

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Yüksekova'da bunaltıcı sıcaklıklardan sonra yağmur sürprizi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 30 derece sıcaklıktan sonra, akşam saatlerinde bastıran yağmur sürprizi vatandaşları sevindirdi.

Aylardır süren sıcaklıklar ilçede yaşayan vatandaşları bunaltırken, serin yerler ise uğrak mekanlar olmaya devam ediyor.

Bugün gün boyu bunaltıcı sıcaklıklar sürerken, akşam saatlerinde yerini yağışlara bırakmasıyla sürpriz yaşattı.

Akşam saatlerinde aniden bastıran yağışlar vatandaşları hem şaşırtı hemde sevindirirken bir caddeler kısa sürede sularla doldu.

Bunaltıcı sıcakların ardında bastıran yağışlar vatandaş altında gezerek keyfini yaşadılar.

Sıcaklıkların ardında yağmur sürprizine çok sevindiğini belirten Adem Dere, "Evet aydır süren bir bunaltıcı sıcaklıklar var bugün akşam saatlerinde bastıran yağmur bizi sevindirdi. Buda bize sürpriz oldu" dedi.