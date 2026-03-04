Yüksekova\'da Uyuşturucu Operasyonu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 58 kilo 971 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçeye bağlı Güldalı köyünde yaşayan S.F. ve G.F'nin evlerinde narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, şeffaf 39 saklama kutusunda 43 kilo 708 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerden G.F. gözaltına alındı, S.F'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Sarıtaş köyü Yemişli mezrasında da bir tırda yapılan aramada 29 paket halinde 15 kilo 263 gram sentetik uyuşturucu bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.