Yüksekova'da yerli üzüm bereketi

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Yüksekova'nın yerli üzüm bereketi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Yeşiltaş köyünde her sene yeşeren yerli üzüm bu sende de bereketiyle göz kamaştırdı.

Hakkari ve ilçelerinde Yeşiltaş yerli üzümüyle yıllara meydan okurken, her sene olduğu gibi bu sene de verimiyle çiftçilerin yüzünü güldürdü.

İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşiltaş köyün verimli toprakların iki çeşitli yerli üzüm yetişmeye başladı.

Sonbahara yakın ise yetişen üzümler çiftçiler tarafından kendi kışlık ihtiyaçları için kaldırmasıyla ardında ilçe merkezinde satışa sokacaklar.

Ayrıca, Yeşiltaş ZERİK yerli üzüm çeşidi ile ilgili 2022 yılında Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü ile Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile Yeşiltaştaki yerli üzümlerden kalem alındı. Bu yerli çeşitlerden alınan kalemler aşılı fidan elde edilerek Tekirdağ'daki koleksiyon bağına dikildi. Bir yıl sonra elde edilen fidanlar asma arazi gen bankasına aktarılarak muhafaza altına alındı. Böylece Yeşiltaş ve Dağlıca köylerinde bulunan Zerik isimli yerli üzüm çeşidi kayıt altına alınmış oldu.

Üzüm bağlarını yerinde inceleyen Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit ve Kurum Mühendisleri, bu sene güzel bir verimin olduğunu ve tüm ilçede gelişimin olması için çalışmaları sürdüreceğiz diye belirttiler.

Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümün Ziraat Mühendisi Mehmet Bozkurt, " İlçemize yaklaşık 40 km uzaklıktaki Yeşiltaş köyünde yaşayan çiftçimizin üzüm bağlarını incelemek üzere ziyarete geldik. Kurum müdürümüz Mehmet emin yiğit beyle birlikte üzüm bağlarını inceledik ve sonuç olarak verimli ve bereketli olduğunu gözlemledik. Zaten bu yerli üzümlerimiz Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle birlikte işbirliği yapılarak Tekirdağ Bağcılık araştırma Enstitüsü tarafından gen bankasına aktarılmak üzere üzümlerden kalemler alındı. Bu iyi işlerin yıllar boyu devam etmesini diliyoruz. Yüksekova ilçe tarım ve orman müdürlüğümüzce bunun için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.

Bu aydan sonra hasada başlayacak olan çiftçilerimiz hasattan sonrada kendi kışlıklarını kaldırdıktan sonra geri kalanları pazara sunacaklar. İnşallah önümüzdeki yıllar boyunca böyle devam eder güzel verimli yıllar geçiririz diğer bütün çiftçilerimize ilham olur.