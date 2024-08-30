Yüksekova T-1 Tüneli Asfaltlama ve Aydınlatma Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Yüksekova T-1 Tüneli Asfaltlama ve Aydınlatma Çalışmaları Devam Ediyor

Yüksekova T-1 Tüneli Asfaltlama ve Aydınlatma Çalışmaları Devam Ediyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan 3 bin 965 metrelik T-1 tünelinde asfaltlama ve aydınlatma çalışmaları yapılıyor. Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir, tünelin birinci tüpünün bitme aşamasına geldiğini belirtti. Tüneldeki çalışmalar 3 vardiya şeklinde sürdürülüyor ve tamamlandığında Yüksekova-Hakkari arası seyahat süresi kısalacak.

30.08.2024 12:12
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2019 yılında yapımına başlanan Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki, 3 bin 965 metrelik T-1 tünelinde asfaltlama ve aydınlatma çalışmaları yapılıyor. Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir, tünelinin birinci tüpünün bitme aşamasına geldiğini söyledi.

İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan ve Yüksekova'yı Van-Hakkari Devlet Yolu'na bağlayan 3 viyadük ve sanat yapıları ile tamamı 16,3 kilometre olan 3 bin 965 metrelik T1 tünelinde çalışmalar sürüyor. Yüksekova-Hakkari arası seyahat süresini 1 saat 15 dakikadan 50 dakikaya indirecek olan Yüksekova T-1 tünelinin birinci tüpünde açıklamalarda bulunan Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir, çalışmalarda sona gelindiğini söyledi.

Tüneldeki çalışmaların 3 vardiya şeklinde sürdürüldüğünü kaydeden Özdemir, "Memleketimiz, yollarıyla ve tünelleriyle güzelleşecek. İnşallah en kısa zamanda bu tünellerimiz hizmete açılacak ve trafik yükünü büyük bir ölçüde rahatlatacak. Bölgenin çetin geçen kış şartlarından dolayı inşaat sezonumuz kısa. Bu nedenle de çalışmalar 3 vardiya şeklinde yürütülüyor. Muazzam bir tünel yapılıyor. Tünelin son 700 metresinin asfaltlaması devam ederken, bir yandan da tünelin aydınlatılması yapılıyor. Kısa zaman içinde T-1 tüneline kavuşacağımıza inanıyorum ve yollarımız kısalacak. Ayrıca zamanda yakıt tasarrufumuz olacak. Burada emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yüksekova T-1 Tüneli Asfaltlama ve Aydınlatma Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yüksekova T-1 Tüneli Asfaltlama ve Aydınlatma Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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