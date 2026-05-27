Yüksel Kılıçoğlu: Sanatla Duygularını Paylaşıyor
Yüksel Kılıçoğlu: Sanatla Duygularını Paylaşıyor

27.05.2026 10:03
İnegöl'de güvenlik görevlisi Yüksel Kılıçoğlu, resim ve şiirle duygularını ifade ediyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde özel güvenlik görevlisi Yüksel Kılıçoğlu (45), ilkokulda başlayan resim tutkusunu 25 yılda yaptığı yakma ve yağlı boya bin tabloyla sanata dönüştürdü. 2019 yılında ilk kişisel sergisini açan Kılıçoğlu, sanat atölyesine çevirdiği evinin çatı katında yaptığı resimlere renklerle yansıttığı duygularını da 288 şiirin yer aldığı kitapla kaleme döktü.

Ardahan'ın Posof ilçesi Baykent köyünde 7 çocuklu ailenin ilk çocuğu olan Yüksel Kılıçoğlu, ilkokulu köy okulunda, ortaokul eğitimini de ilçe merkezindeki Aşık Zülali Ortaokulu'nda tamamladı. Ardahan Endüstri Meslek Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul'da çalışmaya başlayan, Amasya'daki askerlik görevinin ardından da 26 yıl önce Bursa'nın İnegöl ilçesine yerleşen Kılıçoğlu, burada evlenerek hayatını kurdu. Bir mobilya fabrikasında özel güvenlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk babası, ilkokul sıralarındayken heves ettiği resim yeteneğini güvenlik kulübesinde boş zamanlarında karaladığı çizimlerle geliştirdi. 3 katlı evinin çatı katını atölyeye çeviren Kılıçoğlu, burada yaptığı yakma ve yağlı boya tablolarla 2019 yılında ilk kişisel resim sergisini İnegöl Kent Müzesi'nde açtı. İlkokulda başlayan resim tutkusunu 25 yılda yaptığı yakma ve yağlı boya bin tabloyla sanata dönüştürerek, İstanbul ve Zonguldak'ta da sergi açan Yüksel Kılıçoğlu, duygularını sadece tuvale aktarmakla kalmadı. Kılıçoğlu, resimlere renklerle yansıttığı duygularını 288 şiirin yer aldığı kitapla da kaleme döktü.

TUTKUSUNU RENKLERLE TUVALE, SÖZLERLE ŞİİRE YANSITTI

Liseden itibaren küçük not kağıtlarına ve defter sayfalarına yazdığı şiirlerine yenilerini eklediğini ve çeyrek asırlık sanat hayatına 'Kalp Heybesindeki Sözler' adını verdiği şiir kitabını da sığdırdığını söyleyen Kılıçoğlu, 'tutku' olarak adlandırdığı resmin hayatındaki anlamını şu sözlerle anlattı:

"Ortalama 25 yıldır, bir çeyrek asır demek, böyle yakma, yağlı boya resimler yapıyorum. Resmin her türlüsüne tutkum var. Bununla zamanımı geçiriyorum, boş zamanlarımı geçiriyorum. Ayrıca yıllardan beri yaptığım bu resmi, tuvale döktüğüm renkleri 'Kalp Heybesindeki Sözler' diye bir şiir kitabı çıkararak, duygularımı da buraya yazdım. Bu biraz yöresel, biraz da gönlümüzden kopan sözlerle beraber biraz aşk ile alakalı şiirlerim var. Bu şiirlerimi de zamanında böyle küçük kağıtlara yazmıştım, hatta lise dönemine ait böyle siyah kaplı bir defterim var. Orada biriktirdiğim şiirleri, bazen de kendimce duygularımı dökerek yazdığım notları, hepsini toplayarak yaptığım böyle güzel bir kitap. Şiirlerim biraz yöresel, bizim memleketle alakalı, biraz Bursa İnegöl ile alakalı. Şu an bulunduğum yer ile alakalı ve diğer şiirlerim de biraz kalpten gelen, biraz aşkla alakalı."

RESİMLERİ ÇATI KATINA SIĞMAYINCA SERGİ AÇMAYA KARAR VERDİ

Atölyeye çevirdiği evinin çatı katına tabloları sığmamaya başlayınca sergi açmaya karar verdiğini söyleyen Yüksel Kılıçoğlu, "Bunun artık evde olmayacağını, herkesin beğenisine sunmamız gerektiğini düşündüm. Sonrasında İnegöl Kent Müzesi'nde sergi açmıştık. Devamında İnegöl AVM'de ve İstanbul, Zonguldak gibi yerlerde de sergiler açtım. Bine yakın eserim vardı. Eserlerimin bazılarıyla derneklere bağışlar yaptım. Hediye ettim. Hala devam ediyorum. Yakma resimler, yağlı boya tablolar yapmaya devam ediyorum" diye konuştu.

'İNSANLARIN HEM GÖZÜNE HEM KALBİNE HİTAP ETTİYSEM NE MUTLU BANA'

İnsanların hem gözüne hem de gönlüne hitap etmenin kendisi için en büyük mutluluk kaynağı olduğunu söyleyen Yüksel Kılıçoğlu, yeni sergiler ve ikinci şiir kitabı için hazırlıklarını sürdürdüğünü de belirterek şöyle konuştu:

"Kent Müzesi'nde yine bir sergi düzenleyeceğiz. 7'nci ayın 10'u gibi güzel bir sergi açacağız İnegöl Kent Müzesi'nde. Ondan sonraki süreçte de nasip olursa kitap tanıtımı için imza günü olabilir. Onu düşünüyorum İstanbul'da. Posoflular Derneği güzel bir imza günü düzenleyecek. Ardında bir eser bırakabilmek çok güzel bir şey. Hem insanların gözüne hem de kalbine hitap edebildiysem ben bunun için çok mutlu oluyorum. Bir resme baktığında 'Bu senin eserin' demesi çok çok hoşuma gidiyor. Biraz da övgü istiyor insan ister istemez, bunun bir karşılığı olması lazım. Karşılık her zaman para değildir ama bir övgüyü, bir nezaketi, bir zarifliği istiyor insan. En azından insanların kalbine azıcık dokunabildiysem bu çok güzel bir şey. Benim için mutluluk veren bir şey. Eserlerime devam edeceğim. Belki ikinci kitabım da olabilir. Tabi buna zaman lazım, bu duygular hemen yeşermiyor. Yine başka illerde sergi projelerim var. İleriye yönelik İstanbul'da ve Ankara'da olabilir. Şu an kitabımın tadını çıkarmaya çalışıyorum. Duygularım burada, inşallah alan okuyan beğenir."

Kaynak: DHA

