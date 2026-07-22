Yükümlüler Anaokulunu Boyadı - Son Dakika
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Yükümlüler Anaokulunu Boyadı

Yükümlüler Anaokulunu Boyadı
22.07.2026 13:34
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Kırklareli'nde denetimli serbestlikteki yükümlüler, Umutlu Yarınlar Anaokulu'nu renklendirdi.

Kırklareli'nde denetimli serbestlik tedbirlerinden yararlanan yükümlüler, anaokulunu boyadı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce, yükümlülerin toplumsal sorumluluk bilincini pekiştirmek, yeniden sosyalleşmelerine imkan tanımak ve topluma kazandırılmalarını sağlamak amacıyla çalışmalar sürüyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen çalışma kapsamında yükümlüler tarafından okullarda bakım, onarım, bahçe temizliği ve çevre düzenlemesi yapılıyor.

Yükümlüler, Umutlu Yarınlar Anaokulu'nda koridor, konferans salonu ve derslikleri boyadı.

Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, Başsavcı Vekili İsmet Saçlı, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz de çalışmaları takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

Ardından Başsavcı Taşkoparan, Başsavcı Vekili Saçlı, İl Milli Eğitim Müdürü Altınöz de bir dersliğin duvarlarını boyadı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kırklareli, 3. Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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