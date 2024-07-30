Yumaklar Mahallesi'nde yangın sonrası hasar tespit çalışması yapıldı - Son Dakika
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Yumaklar Mahallesi'nde yangın sonrası hasar tespit çalışması yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik'in Yumaklar Mahallesi'nde meydana gelen yangın sonrası yaraları sarmak için harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangından etkilenen evler ve seralarda hasar tespiti yapmak için incelemelerde bulundu.

30.07.2024 22:13
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Yumaklar Mahallesi'nde yangın sonrası hasar tespit çalışması yapıldı

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik'in Yumaklar Mahallesi'nde meydana gelen yangın sonrası yaraları sarmak için harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangından etkilenen evler ve seralarda hasar tespiti yapmak için incelemelerde bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik Yumaklar Mahallesi'nde meydana gelen yangın sonucu mağdur olan üreticilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve gerekli yardımların yapılabilmesi için çalışmalara başladı. Yangında zarar gören vatandaşlara destek olmak için hızla harekete geçen Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri bölgede ön hasar tespit çalışması yaptı.

Yangın bölgesinde hasar tespiti başlatıldı

Büyükşehir ekipleri, üreticilerin kayıplarını telafi etmek için yangın bölgesinde zarar gören vatandaşları dinledi. Ekipler, zarar gören tarım alanlarında hasar tespiti gerçekleştirdi. Yangında evi, kümes hayvanları, hayvan yemleri ve seraları zarar gören üreticiler kendilerini yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Bakanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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