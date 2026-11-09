Yumaklı, Antalya\'da Portekizli mevkidaşıyla Tarım Yürütme Komitesini ele aldı

(ANTALYA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Portekiz Tarım ve Denizcilik Bakanı Jose Manuel Fernandes ile görüştü.

Tarım ve O rman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada COP31 Küresel İklim Zirvesi nedeniyle bulunduğu Antalya'da Portekiz Tarım ve Denizcilik Bakanı José Manuel Fernandes ile bir görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi. Yumaklı, "Görüşmemizde; başta veterinerlik alanındaki çalışmalar olmak üzere tarım, orman ve su yönetimi başlıklarında ilişkilerimizi daha da ileri taşıma kararlılığımızı vurguladık. Hayata geçireceğimiz Tarım Yürütme Komitesi vesilesiyle bu güçlü iş birliğini somut adımlarla taçlandırmayı ve ortak geleceğimiz için yakın diyalogumuzu sürdürmeyi hedefliyoruz" ifadesini kullandı.