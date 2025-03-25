Yumurta İhracatında Fon Kesintisi Artırıldı

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, vatandaşların temel gıda ürünlerine makul fiyatlarla ulaşımına katkı sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, sofralık yumurta ihracatına uygulanan fon kesintisinin kilogramda 0,5 dolardan, 1,5 dolara yükseltildiğini bildirdi.

Ticaret Bakanlığı, temel gıda ürünlerine makul fiyatlarla erişimi sağlamak amacıyla sofralık yumurta ihracatına uygulanan fon kesintisini artırdı. Yapılan açıklamaya göre, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kilogram başına kesinti 0,5 dolardan 1,5 dolara yükseltildi.

Bakanlık, daha önce 25 Şubat 2025'te alınan kararla ihracata kilogram başına 50 sent kesinti uygulanmaya başlandığını hatırlatarak, bu düzenlemenin arz güvenliğini sağlamaya yönelik olduğunu belirtti. Ancak, yurt dışından gelen yoğun talep nedeniyle fiyatların yükselmeye devam ettiği vurgulandı.

Yeni kararın, fiyat istikrarını sağlamayı ve vatandaşların uygun fiyatlarla yumurta temin etmesini amaçladığı ifade edildi. Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliği içinde piyasayı yakından takip edeceklerini ve gıda güvenliği konusunda gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceklerini duyurdu.