Yumurta ticaretinde 41 kadının 811 kez satışına dair komisyon mesajları görüldü - Son Dakika
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Yumurta ticaretinde 41 kadının 811 kez satışına dair komisyon mesajları görüldü

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Yumurta ticaretinde 41 kadının 811 kez satışına dair komisyon mesajları görüldü
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Yumurta ticaretinde 41 kadının 811 kez satışına dair komisyon mesajları görüldü
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İstanbul merkezli 14 ilde yürütülen yasa dışı yumurta ticareti soruşturmasında 41 kadının 811 kez satış yaptığı belirlendi. Şüpheli Hacer T.'nin mesajlarında donör yönlendirmeleri için komisyon istendiği ve ilaçların kargoyla gönderildiği görülürken 53 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İSTANBUL merkezli 14 ilde yürütülen, 8 kişinin tutuklandığı yasa dışı üreme hücresi ticareti soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Şüpheli Hacer T.'nin telefon mesajlarında donör adayları üzerinden komisyon istendiği ve ilaçların kargoyla gönderildiği görüldü.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, CİMER üzerinden bir çetenin kadınları para karşılığında yumurtalarını satması için yurtdışına yönlendirdiği ihbarı üzerine soruşturma başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda Türkiye, KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan bağlantılı yasa dışı üreme hücresi ticaretinin örgütlü şekilde yürütüldüğüne ilişkin bulgulara ulaşıldı. HTS ve MASAK kayıtları, yurtdışı seyahat bilgileri ve diğer delillerin değerlendirilmesi sonucunda, şüpheliler tarafından Türk vatandaşı kadınların maddi menfaat karşılığında yumurta satışı yapmak üzere yurtdışına yönlendirildiği belirlendi.

İddiaya göre şebeke lideri olan kadının durumundan şüphelenen eşi tarafından CİMER'e başvuru yapıldı. Operasyon da bu başvuru ardından başlatıldı. Yapılan incelemelerde 41 kadın tarafından toplam 811 kez yumurta satışı gerçekleştirildiği tespit edildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 1 örgüt lideri, 5 örgüt yöneticisi, 41 donör kadın, 2 kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyla, 4 seyahat organizatörünün de aralarında bulunduğu toplam 53 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 36 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÜLKEYE GÖRE ÜCRET PAZARLIĞI YAPILMIŞ

Dosyadaki ses kayıtlarında, donör adaylarına ödenecek ücretler üzerinden yapılan pazarlıklar da yer aldı. Bir donör adayının başka bir bağlantıdan 2 bin avro teklif aldığını söylemesi üzerine Hacer T.'nin, 'Ben sürekli kız yolluyorum' dediği ve Kıbrıs'ta bu seviyede ödeme yapılmasının mümkün olmadığını savunduğu belirtildi. Hacer T.'nin farklı ülkelerdeki ücretlere ilişkin, 'Gürcistan, Amerika fazla verir, 3 bin 500' ifadesini kullandığı kayıtlara geçti. Aynı görüşmede donör adayının renkli gözlü olduğunu, 0 Rh negatif kan grubuna sahip bulunduğunu ve tek seferde ortalama 50 yumurta elde edilebildiğini belirterek ücretin artırılmasını istediği öğrenildi.

DONÖR YÖNLENDİRMESİ KARŞILIĞINDA KOMİSYON İSTEDİ

Soruşturma dosyasına giren mesajlarda, donör adayı yönlendirmeleri karşılığında komisyon talep edildiği de görüldü. Bir kadının, daha önce Hacer T.'ye donör adayı yönlendirdiğini belirterek maddi sıkıntı yaşadığını ve ödemenin aynı gün yapılmasını istediği öğrenildi. Kadının mesajında, 'Kız göndermiştim ya ben sana ondan komisyon verecektin bana azıcık sıkıştım gönderme şansın var mı bugün' ifadelerini kullandığı kayıtlarda yer aldı.

Ayrı bir grup konuşmasında ise başka bir kişinin, alacağı ödemenin yüksek olması durumunda yeni donör adayları yönlendirmeye devam edeceğini belirterek, 'Aynen eğer iyi ödeme alırsam, ben de devam ederim, kız da paslarım' mesajını gönderdiği tespit edildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Hacer T.'nin ifadesinde, organizasyonun Kıbrıs, Gürcistan ve Arnavutluk dışında farklı ülkelere de uzandığı öne sürüldü. Hacer T., kendisini bu işe ilk yönlendiren Emine Ç.'nin yaklaşık 12 yıldır bu işi yaptığını belirterek, Kıbrıs, Gürcistan, Arnavutluk, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kosova gibi ülkelere kadın donör gönderildiğini iddia etti.

'GEÇİMİMİ DONÖRLÜKTEN ALDIĞIM PARA İLE KARŞILIYORUM'

Hacer T.'nin ifadesinde, erken yaşta iş hayatına atıldığını belirterek geçimini hem çalıştığı şirketten aldığı aylık ücretle hem de donörlükten elde ettiği gelirle sağladığını söylediği öğrenildi. Hacer T.'nin ifadesinde, 'Her şey ile tek başıma uğraşmak zorunda kaldım, geçimimi çalışmış olduğum şirketten aldığım aylık ve donörlükten aldığım para ile karşılamaktayım' dediği öğrenildi.

Kaynak: DHA
İstanbul3. SayfaGüncelSon Dakika

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