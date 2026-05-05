Yumurta Tüketimi Alzheimer Riskini Azaltıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yumurta Tüketimi Alzheimer Riskini Azaltıyor

05.05.2026 18:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yumurta tüketimi, 65 yaş ve üzerindeki bireylerde Alzheimer riskini %27 oranında azaltıyor.

ABD'de yapılan bir araştırma, yumurta tüketiminin ileri yaş grubunda Alzheimer hastalığı riskini azaltabileceğini ortaya koydu.

ABD'de Loma Linda University bünyesinde yaklaşık 39 bin 500 kişilik bir örneklem üzerinde çalışma yürütüldü.

Çalışmada katılımcılar ortalama 15,3 yıl boyunca takip edilirken bu süreçte 2 bin 858 kişiye Alzheimer tanısı konuldu.

Çalışmaya göre, haftada en az 5 kez yumurta tüketen 65 yaş ve üzerindeki bireylerde Alzheimer'a yakalanma riski, hiç tüketmeyenlere kıyasla yaklaşık yüzde 27 daha düşük bulundu.

Araştırmada, daha düşük sıklıkta yumurta tüketiminin de riski azalttığı belirlendi. Buna göre ayda 1-3 kez yumurta tüketenlerde risk yüzde 17, haftada 2-4 kez tüketenlerde ise yüzde 20 daha düşük hesaplandı.

Yumurta tüketimi arttıkça Alzheimer riskinin kademeli olarak azaldığı tespit edilen araştırmada, hiç ya da nadiren yumurta tüketenlere kıyasla, haftada 5 ve üzeri tüketim grubunda risk oranı yüzde 27'ye kadar düştü.

Araştırmada, yumurtanın omega-3 yağ asitleri ve fosfolipitler açısından zengin olduğu ve bu bileşenlerin sinir sistemi fonksiyonları açısından önemli olduğu vurgulandı.

Yumurtanın beyin sağlığı açısından önemli besin öğeleri içerdiğine dikkati çeken araştırmada, yumurtada bulunan kolin maddesinin hafıza ve sinir hücreleri arasındaki iletişim için kritik rol oynadığı, ayrıca lutein ve zeaksantin gibi karotenoidlerin bilişsel performansı destekleyebileceği ifade edildi.

Çalışmayı yürüten bilim insanları, bulguların yumurtanın dengeli bir beslenme düzeninin parçası olarak tüketilmesi gerektiğine işaret ettiğini belirterek, beslenme alışkanlıklarının Alzheimer gibi hastalıklara karşı önlenebilir risk faktörleri arasında yer aldığını kaydetti.

Araştırmanın bulguları, "The Journal of Nutrition" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yumurta Tüketimi Alzheimer Riskini Azaltıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor
Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı
Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı
Ukrayna’ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü Ukrayna'ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü
Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı

19:40
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny’e kötü haber
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber
18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 19:46:00. #7.13#
SON DAKİKA: Yumurta Tüketimi Alzheimer Riskini Azaltıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.