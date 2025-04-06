Yumurtalık Belediye Başkanı Altıok, Bütçeyi Düşürerek Ekonomiyi Canlandırdı - Son Dakika
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Yumurtalık Belediye Başkanı Altıok, Bütçeyi Düşürerek Ekonomiyi Canlandırdı

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Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, belediyenin giderlerini 168 milyon liradan 143 milyon liraya düşürdüklerini ve şehir ekonomisini canlandırarak sahil gelirlerini 10 kat artırdıklarını açıkladı. Yeni dönemdeki hedeflerinin şeffaf yönetim ve güçlü ekonomi olduğunu belirtti.

06.04.2025 10:08  Güncelleme: 10:56
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(ADANA) - Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, "Giderleri azalttık, belediye bütçesini toparladık. Belediyemiz giderlerini 168 milyon liradan 143 milyon liraya düşürerek, gereksiz harcamalara son verdik. Artık her kuruş halkımız için harcanıyor" dedi.

Altıok, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerin ardından bir yılda yaptıkları çalışmaları paylaştı.

Önceki yönetimin, çalışanlara 27 milyon lira ödeme yaptığını, yeni dönemde ise bunu 96 milyon liraya çıkardıklarını belirten Altıok, "Yumurtalık'ta artık emek en büyük karşılığını alıyor" ifadesini kullandı.

Altıok, açıklamasında şunları kaydetti:

"Giderleri azalttık, belediye bütçesini toparladık. Belediyemiz giderlerini 168 milyon liradan 143 milyon liraya düşürerek, gereksiz harcamalara son verdik. Artık her kuruş halkımız için harcanıyor. Şehir ekonomisini canlandırdık, sahil gelirlerini 10 kat artırarak 3,8 milyon liraya çıkardık. Şehrimiz artık turizmin merkezi oluyor. Şeffaf yönetim, güçlü ekonomi. Vergi dairesine yapılan ödemeleri 10,4 milyon liradan 24,3 milyon liraya çıkardık. Sosyal güvenlik ödemelerinde devrim yaptık, israfa son verdik, tasarrufu esas aldık. Temsil tanıtım harcamalarını 2,1 milyon liradan 461 bin liraya düşürdük. Araç kiralamaya harcanan milyonları halkımızın hizmetine aktardık. Yeni dönemi halkın dönemi. Bütçeyi doğru yönettik, kaynakları halka sunduk. Geleceğe yatırım yaptık. İşte gerçek değişim, işte güçlü belediyecilik."

Şeffaf ve hesap veren bir belediye oluşturduklarına dikkat çeken, bu durumun herkes tarafından görülmesi, herkes tarafından bilinmesi gerektiğini dile getiren Altıok, değişimi ve mali tabloyu büyük panolarla belediye binasına, Zabıta Müdürlüğüne astırdı. Altıok, ayrıca büyük afişlerle aynı tabloyu ilçe merkezine ve bütün köy kıraathanelerine astırdı.

Altıok, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın büyük desteğiyle daha güzel bir Yumurtalık oluşturacaklarını da ifade etti.

Kaynak: ANKA

Erdinç Altıok, Yumurtalık, Belediye, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yumurtalık Belediye Başkanı Altıok, Bütçeyi Düşürerek Ekonomiyi Canlandırdı - Son Dakika

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