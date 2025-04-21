Yumurtalık Belediye Başkanı'ndan Yeni Sezon Hazırlıkları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yumurtalık Belediye Başkanı'ndan Yeni Sezon Hazırlıkları

Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, yaz sezonu için turizmciler ve halk için çeşitli yenilikler yapacaklarını duyurdu. Temizlik, bakım-onarım ve gıda denetimleri gibi çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Altıok, ilçenin turizmin merkezi olacağını vurguladı.

21.04.2025 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ADANA) - Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, "Yeni sezonda turizmciler ve halkımız için farklı atmosferler sunacağız. Temizliği ilçemizin her yanına yaydık. Gıda denetimlerini aralıksız sürdürüyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın büyük desteğiyle daha güzel bir Yumurtalık oluşturmak için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Yumurtalık Belediyesi, sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı ekipleriyle birlikte ilçenin dört bir yanında bakım-onarım, temizlik, ilaçlama çalışması yapan ekipler, ekipman ve malzemeleri de yeniliyor. Yumurtalık Belediyesi, bu kapsamda çöp konteynerleri, banklar, çocuk oyun parklarındaki oyuncakları yenileyip çeşitlendirirken tüm mahallelerde, sahilde, cadde ve sokaklarda temizlik, onarım, ilaçlama, budama ve peyzaj çalışması gerçekleştiriyor.

"Daha güzel bir Yumurtalık oluşturmak için gece gündüz çalışıyoruz"

Yaz sezonunda yerli ve yabancı misafirlerin, Yumurtalıklı hemşehrilerinin rahat ve huzurlu günler geçirmesi için tüm olanaklarıyla çalışma yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Erdinç Altıok, "İlçemizde adil ve sürdürülebilir bir hizmet anlayışını hakim kıldık. Bu uğurda taviz vermeyeceğiz" dedi. Yumurtalık'ın turizmin merkezi olacağını vurgulayan Altıok, "Bugünlerimizi en iyi şekilde hizmetle değerlendirirken geleceğe de yatırım yapıyoruz. Sahillerde gerçekleştirdiğimiz düzenlemelerle herkesin mutlu ve huzurlu bir tatil geçirmesini sağladık. Yeni sezonda turizmciler ve halkımız için farklı atmosferler sunacağız. Temizliği ilçemizin her yanına yaydık. Gıda denetimlerini aralıksız sürdürüyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın büyük desteğiyle daha güzel bir Yumurtalık oluşturmak için gece gündüz çalışıyoruz" diye konuştu.

"Tüm misafirlerimizi kadim kentimiz Yumurtalık'a bekliyoruz"

Yaz aylarında daha çok yerli ve yabancı turistin ilçeye gelmesi için yoğun emek harcadıklarını ifade eden Altıok, şöyle devam etti:

"Yaz ayları elbette Yumurtalık için büyük önem taşıyor. Adana'nın denize açılan kapısı Yumurtalık'taki bakir sahillerin, turizm alanlarının herkes tarafından bilinmesi için çaba sarf ediyoruz. Geçtiğimiz yaz aylarında belirgin bir şekilde ilçemiz takdir gördü. Önümüzdeki yaz ayları için daha çağdaş, daha düzenli ve eksiksiz sahillerimizle misafirlerimizi ağırlayacağız. 'Adana'da Deniz Var' sloganıyla tüm yurdu arşınladık. Aegea-Ayas ya da Laiazzo, Burası Yumurtalık, çalışmamızla yurtiçi ve yurtdışına açıldık. Ayas Antik Kenti, Ayas Kalesi, Süleymaniye Kulesi ve Marco Polo İskelesi'yle geçmişten günümüze ulaşan büyük tarihi mirasların yer aldığı Yumurtalık ilçemizi geleceğe güvenle taşıyoruz. Yumurtalık sahillerimizde belediyemiz tarafından hayata geçirilen aile alanlarının halkımız tarafından büyük ilgi görmesi yaz ayları için Yumurtalık'ın daha farklı ve özel kılıyor. Yumurtalık'ta artık öğrencisinden emeklisine tüm halkını düşünen halkçı belediyecilik anlayışıyla projeler geliştiren örnek bir belediye var. Çok daha fazlasını yerinde öğrenmek ve Yumurtalık'ı yakından keşfetmek için tüm vatandaşlarımızı, Türkiye'nin her bölgesindeki yurttaşlarımızı ve elbette dünyanın farklı ülkelerinden Türkiye'ye gelen, gelecek olan tüm misafirlerimizi şirin ilçemiz, kadim kentimiz Yumurtalık'a bekliyoruz."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Erdinç Altıok, Yumurtalık, Güncel, Turizm, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yumurtalık Belediye Başkanı'ndan Yeni Sezon Hazırlıkları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamyonet kasasındaki köpeği halatla dövdü Kamyonet kasasındaki köpeği halatla dövdü
Alkollü sürücü tırla hastane otoparkına girdi: Uyuşturucu madde ele geçirildi Alkollü sürücü tırla hastane otoparkına girdi: Uyuşturucu madde ele geçirildi
Aziz Yıldırım kanadından Fenerbahçe’nin puan kaybına zehir zemberek tepki Aziz Yıldırım kanadından Fenerbahçe'nin puan kaybına zehir zemberek tepki
AK Parti MKYK toplanıyor Masada kritik bir konu başlığı var AK Parti MKYK toplanıyor! Masada kritik bir konu başlığı var
ABD, Yemen’in başkenti Sana’yı vurdu: 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı ABD, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu: 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Galatasaray’ın yıldızı Fenerbahçe’nin puan kaybı sonrası hemen telefona sarıldı Galatasaray'ın yıldızı Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası hemen telefona sarıldı
Fenerbahçe maçı sonrası Kayserispor’dan bomba paylaşım Fenerbahçe maçı sonrası Kayserispor'dan bomba paylaşım
Oyuncu Sevil Akdağ’ın vahşice katlettiği Elif Kırav’ın yakın arkadaşı olayın iç yüzünü anlattı Oyuncu Sevil Akdağ'ın vahşice katlettiği Elif Kırav'ın yakın arkadaşı olayın iç yüzünü anlattı
Acun Ilıcalı: Şampiyonluk şansımız çok zor gözüküyor Acun Ilıcalı: Şampiyonluk şansımız çok zor gözüküyor
Erdoğan’ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor Erdoğan'ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor
Sergen Yalçın’dan Mourinho’ya olay sözler: Biz bu Portekizlilerin kültürünü iyi biliyoruz Sergen Yalçın'dan Mourinho'ya olay sözler: Biz bu Portekizlilerin kültürünü iyi biliyoruz

22:34 Papa Franciscus’un vasiyeti belli oldu Papa Franciscus'un vasiyeti belli oldu
21:22 İYİ Parti’den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
20:56 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar
19:46 Öcalan’dan Sırrı Süreyya Önder’e mesaj: Ön yargıları toplumda kırdı, Meclis’te kırdı, sokakta kırdı Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder'e mesaj: Ön yargıları toplumda kırdı, Meclis'te kırdı, sokakta kırdı
19:44 Devlet Bahçeli’den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var Devlet Bahçeli'den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var
09:15 Süleyman Soylu’dan Kuzey Kıbrıs iddialarına sert tepki: Namussuzlara duyurulur Süleyman Soylu'dan Kuzey Kıbrıs iddialarına sert tepki: Namussuzlara duyurulur
09:09 20 kilo birden veren Işın Karaca sırrını ilk kez açıkladı 20 kilo birden veren Işın Karaca sırrını ilk kez açıkladı
09:06 Silahlı saldırıda ölen şahsın yakınları, husumetlilerinin evini ateşe verdi Silahlı saldırıda ölen şahsın yakınları, husumetlilerinin evini ateşe verdi
09:05 Fenerbahçe’yi şampiyonluktan eden futbolcu Galatasaraylı futobolcuların aşığı çıktı Fenerbahçe'yi şampiyonluktan eden futbolcu Galatasaraylı futobolcuların aşığı çıktı
09:00 Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 3 şüpheli yurt dışında yakalandı Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 3 şüpheli yurt dışında yakalandı
08:58 Altın fiyatlarında tarihi zirve Bu kadarı şaşırttı Altın fiyatlarında tarihi zirve! Bu kadarı şaşırttı
08:50 Popüler ayakkabı markasına “domuz derisi“ cezası Popüler ayakkabı markasına "domuz derisi" cezası
08:45 Çin bu kez çok sert Kim var kim yok tehdit ettiler Çin bu kez çok sert! Kim var kim yok tehdit ettiler
08:43 Demet Akalın’dan Bestemsu Özdemir’e estetik göndermesi Demet Akalın'dan Bestemsu Özdemir'e estetik göndermesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 00:22:00. #7.12#
SON DAKİKA: Yumurtalık Belediye Başkanı'ndan Yeni Sezon Hazırlıkları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement