Yumurtalık Belediye Başkanı'ndan Yeni Sezon Hazırlıkları

(ADANA) - Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, "Yeni sezonda turizmciler ve halkımız için farklı atmosferler sunacağız. Temizliği ilçemizin her yanına yaydık. Gıda denetimlerini aralıksız sürdürüyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın büyük desteğiyle daha güzel bir Yumurtalık oluşturmak için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Yumurtalık Belediyesi, sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı ekipleriyle birlikte ilçenin dört bir yanında bakım-onarım, temizlik, ilaçlama çalışması yapan ekipler, ekipman ve malzemeleri de yeniliyor. Yumurtalık Belediyesi, bu kapsamda çöp konteynerleri, banklar, çocuk oyun parklarındaki oyuncakları yenileyip çeşitlendirirken tüm mahallelerde, sahilde, cadde ve sokaklarda temizlik, onarım, ilaçlama, budama ve peyzaj çalışması gerçekleştiriyor.

"Daha güzel bir Yumurtalık oluşturmak için gece gündüz çalışıyoruz"

Yaz sezonunda yerli ve yabancı misafirlerin, Yumurtalıklı hemşehrilerinin rahat ve huzurlu günler geçirmesi için tüm olanaklarıyla çalışma yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Erdinç Altıok, "İlçemizde adil ve sürdürülebilir bir hizmet anlayışını hakim kıldık. Bu uğurda taviz vermeyeceğiz" dedi. Yumurtalık'ın turizmin merkezi olacağını vurgulayan Altıok, "Bugünlerimizi en iyi şekilde hizmetle değerlendirirken geleceğe de yatırım yapıyoruz. Sahillerde gerçekleştirdiğimiz düzenlemelerle herkesin mutlu ve huzurlu bir tatil geçirmesini sağladık. Yeni sezonda turizmciler ve halkımız için farklı atmosferler sunacağız. Temizliği ilçemizin her yanına yaydık. Gıda denetimlerini aralıksız sürdürüyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın büyük desteğiyle daha güzel bir Yumurtalık oluşturmak için gece gündüz çalışıyoruz" diye konuştu.

"Tüm misafirlerimizi kadim kentimiz Yumurtalık'a bekliyoruz"

Yaz aylarında daha çok yerli ve yabancı turistin ilçeye gelmesi için yoğun emek harcadıklarını ifade eden Altıok, şöyle devam etti:

"Yaz ayları elbette Yumurtalık için büyük önem taşıyor. Adana'nın denize açılan kapısı Yumurtalık'taki bakir sahillerin, turizm alanlarının herkes tarafından bilinmesi için çaba sarf ediyoruz. Geçtiğimiz yaz aylarında belirgin bir şekilde ilçemiz takdir gördü. Önümüzdeki yaz ayları için daha çağdaş, daha düzenli ve eksiksiz sahillerimizle misafirlerimizi ağırlayacağız. 'Adana'da Deniz Var' sloganıyla tüm yurdu arşınladık. Aegea-Ayas ya da Laiazzo, Burası Yumurtalık, çalışmamızla yurtiçi ve yurtdışına açıldık. Ayas Antik Kenti, Ayas Kalesi, Süleymaniye Kulesi ve Marco Polo İskelesi'yle geçmişten günümüze ulaşan büyük tarihi mirasların yer aldığı Yumurtalık ilçemizi geleceğe güvenle taşıyoruz. Yumurtalık sahillerimizde belediyemiz tarafından hayata geçirilen aile alanlarının halkımız tarafından büyük ilgi görmesi yaz ayları için Yumurtalık'ın daha farklı ve özel kılıyor. Yumurtalık'ta artık öğrencisinden emeklisine tüm halkını düşünen halkçı belediyecilik anlayışıyla projeler geliştiren örnek bir belediye var. Çok daha fazlasını yerinde öğrenmek ve Yumurtalık'ı yakından keşfetmek için tüm vatandaşlarımızı, Türkiye'nin her bölgesindeki yurttaşlarımızı ve elbette dünyanın farklı ülkelerinden Türkiye'ye gelen, gelecek olan tüm misafirlerimizi şirin ilçemiz, kadim kentimiz Yumurtalık'a bekliyoruz."