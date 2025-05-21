Yumurtalık Belediye Başkanı Öğrencilerle Bayram Coşkusunu Paylaştı

(ADANA)- Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, Kaldırım Ortaokulu'nda öğrenciler ile bir araya gelerek pasta kesti, hediye dağıttı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı haftası etkinlikleri kapsamında Kaldırım Ortaokulu'nu ziyaret eden Belediye Başkanı Erdinç Altıok, gençlerin bayram coşkularına ortak oldu. Mustafa Kemal Atatürk'ün "Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır" sözünü hatırlatan Altıok, öğrencilere bu söz etrafında daha çok çalışmaları önerisinde bulundu.

"Öğrencilere yönelik çalışmalarda yer almaya özen gösteriyoruz"

Vatanseverliğin duygusal bir bağ olmasının yanında sorumluluk da gerektirdiğini belirten Altıok, "Yumurtalık Belediyesi olarak sorumluluk bilinciyle hareket eden tüm öğrencilerimizin yanında ve yakınında olmaya devam edeceğiz. Belediyemizin tüm imkanlarını halkımız için kullanırken özellikle öğrencilere yönelik çalışmalarda, projelerde yer almaya özen gösteriyoruz" dedi.

Eğitim-öğretimin Türkiye'nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını dile getiren Altıok, Yumurtalıklı öğrencilerin çalışkanlıkları, becerileri ve ailelerine, topluma ve ilçelerine karşı duydukları sorumlulukla okul ve iş hayatında başarılı bireyler olacaklarına inandığını vurguladı.

Misafirperverlikleri için okul idaresi ve öğrencilere teşekkür eden Başkan Altıok, Yumurtalık'taki tüm okulların belediyeden beklediği hizmetleri aksatmadan devam ettireceklerini ifade etti.