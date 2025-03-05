Yumurtalık Belediyesi Atıl Malzemeleri Geri Dönüştürüyor

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(ADANA) - Yumurtalık Belediyesi, ilçe genelinde atıl durumdaki malzemeleri geri dönüştürüyor. Bu kapsamda eskiyen, çürüyen ve paslanan çöp konteynerlerini yenileyen belediye ekipleri, atıl malzemeleri de bilek güreşi masası ve oyuncağa dönüştürdü.

Yumurtalık Belediyesi, ilçe genelinde eskiyen ve çürüyen çöp konteynerlerini yeniledi. Konteynerleri belediye tesislerinde, belediye personeliyle yenilediklerini belirten Belediye Başkanı Erdinç Altıok, "Eski çöp konteynerlerini tamir ettik, dönüştürdük, kullanılır hale getirdik. İlk etapta 50 çöp konteynerini gıcır gıcır hale getirip vatandaşımızın kullanımına sunduk. Bu sayede hem hizmet çeşitliliğimizi artırıyoruz hem de kaynaklarımızı doğru kullanıyor, hizmeti sürdürülebilir hale getiriyoruz" dedi.

"Atıl malzemeleri bilek güreşi masası, oyuncak ve kale gibi materyallere dönüştürdük"

Yumurtalık Belediyesi'nin atıl durumdaki malzemeleri geri dönüştürdüğüne dikkat çeken Altıok, geri dönüşüm hizmetinin sadece çöp konteynerleriyle sınırlı kalmadığını vurguladı. Altıok, "Belediyemizde geçmişten bu yana atıl durumda bulunan lastik, palet gibi malzemeleri geri dönüşüm fikri ile ilkokul çocuklarına oyun malzemelerine dönüştürdük. Atıl malzemeleri bilek güreşi masası, oyuncak ve kale gibi materyallere dönüştürdük. Dönüştürdüğümüz materyalleri okullara dağıttık. Ayrıca okulların bahçelerine sek sek çizdik. Okullarda, öğrencilerimizin dört işlemi uygulamalı öğrenebilecekleri şekiller yaptık ve boyadık" diye konuştu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da büyük desteğiyle daha çok hizmet üretecekleri belirten Altıok, "Tasarrufu da hizmeti de en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.