Yumurtalık Belediyesi Bayram Öncesi Temizlik Çalışması Yapıyor

(ADANA)– Yumurtalık Belediyesi ekipleri, bayram öncesinde ilçede temizlik çalışması yaptı. Belediye Başkanı Erdinç Altıok, "Bayramın anlam ve önemiyle bu dostluğu, dayanışmayı daha çok uzun sürelere yayacağız. Yumurtalık, bayrama daha temiz bir şekilde girecek" dedi.

Bayramların küskünlükleri, dargınlıkları bitirme, dostluğu pekiştirme vesilesi olması açısından son derece önemli günler olduğuna dikkat çeken Başkan Altıok, aynı zamanda bayram öncesi anlamlı bir etkinliğe de imza attı. İlçe merkezinde ve sahilde geniş kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Atatürk Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin katılımı, sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikle ilgili Altıok, "Bayram öncesi dayanışmanın en güzel örneğinin Yumurtalık'ta sergilenmesi beni son derece mutlu etti. Tüm öğretmen ve öğrencilerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza içtenlikle teşekkür ederim. Bayramın anlam ve önemiyle bu dostluğu, dayanışmayı daha çok uzun sürelere yayacağız. Yumurtalık, bayrama daha temiz bir şekilde girecek. Sahilimizi hep beraber temizleyerek doğaya olan sorumluluğumuzu da bir kez daha hatırladık. Gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak elimizde. Her bir katkı büyük bir değişimin parçasıdır" diye konuştu.