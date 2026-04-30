Yumurtalık Belediyesi, İlçe Genelinde Denetimlerini Sürdürüyor

(ADANA)- Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, ilçede halk sağlığının korunmasına yönelik gıda ve hijyen denetimlerinin sürdüğünü bildirdi. Zabıta ekiplerinin ilçe genelinde faaliyet gösteren marketlerde kapsamlı denetimler gerçekleştirdiğini belirten Altıok, yapılan kontrollerde ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyat etiketleri, hijyen koşulları ve genel düzenin titizlikle incelendiğini ifade etti.

Vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi adına denetimlerin kesintisiz devam edeceğini kaydeden Altıok, kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarı ve işlemlerin uygulandığını dile getirdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de desteğiyle çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirten Başkan Altıok, sadece denetimlerle değil, temizlik çalışmalarıyla da halk sağlığını korumaya devam ettiklerini söyledi. Altıok, park ve bahçeler, kaldırımlar ve yolların temizlik ekipleri tarafından düzenli olarak temizlendiğini ifade etti. Vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda yaşamını sürdürebilmesi için belediye ekiplerinin teyakkuz halinde olduğunu vurgulayan Altıok, Yumurtalık genelinde çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.