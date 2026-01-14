Yumurtalık'ta Hurda Kamyonet Yenilenerek Sosyal Hizmet Aracı Oldu

(ADANA) - Yumurtalık Belediyesi, yıllardır atıl durumda bulunan belediye envanterindeki kamyonet tipi aracı yenileyerek, hizmete kazandırdı. Belediye Başkanı Erdinç Altıok, "İsraf etmeyeceğiz, vazgeçmeyeceğiz, ne varsa halk için kullanacağız" dedi.

Yumurtalık Belediyesi, geçmiş dönemlerden devralınan ağır borç yüküne rağmen sosyal belediyecilik çalışmalarına devam ediyor. Uzun yıllar hor kullanıldığı için arızalar veren ve atıl halde bekletilen Mercedes marka araç, içi ve dışı tamamen elden geçirilerek sosyal hizmet aracı olarak yeniden hizmete alındı.

Araç; cenaze yemekleri, gıda ve kıyafet yardımları başta olmak üzere ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırılacak sosyal desteklerde aktif olarak kullanılacak.

Altıok, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kamunun her kuruşu bizim için son derece kıymetlidir. Yumurtalık Belediyesi bugün geçmişten gelen ciddi bir borç yüküyle hizmet üretmeye çalışıyor. İmkanlarımız kıt olabilir ama irademiz güçlü. Hurdaya terk edilen bu aracı yeniden kamuya kazandırmak, bizim belediyecilik anlayışımızın bir özetidir. İsraf etmeyeceğiz, vazgeçmeyeceğiz, ne varsa halk için kullanacağız" ifadelerini kullandı.

Belediye hizmetlerine destek veren Adana Büyükşehir Belediyesi'ne de teşekkür eden Altıok, "Şartlar ne olursa olsun, Yumurtalık'ta kimseyi yalnız bırakmamak için elimizden gelen bütün çabayı göstermeye devam edeceğiz. Sosyal belediyecilik lafla değil, icraatla olur" diye konuştu.