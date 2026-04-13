Yumurtalık Genelinde Hizmet Seferberliği Sürüyor

(ADANA) - Yumurtalık Belediyesi, vatandaşlara daha sağlıklı, temiz ve düzenli yaşam alanları sunmak amacıyla ilçe genelinde faaliyetlerini sürdürüyor. Belediye Başkanı Erdinç Altıok, ilçenin her geçen gün daha yaşanabilir bir kimliğe kavuşması için tüm belediye ekiplerinin yoğun bir mesai harcadığını belirtti.

Yumurtalık Belediyesi temizlik ekipleri tarafından tüm mahallelerde kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Daha sağlıklı bir çevre hedefiyle yürütülen çalışmaların düzenli olarak devam edeceğini belirten Altıok, "Daha sağlıklı, daha temiz ve yaşanabilir bir çevre için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

Yumurtalık Belediyesi, bir yandan halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini artırırken diğer yandan milli ve manevi değerlere sahip çıkan çalışmalarına da devam ediyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşların güvenle alışveriş yapabilmesi amacıyla ilçede faaliyet gösteren lokantalara yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

Altıok, denetimlerde işletmelerin genel temizlik ve hijyen koşulları, satılan ürünlerin son kullanma tarihleri, iş yeri ruhsatları ve fiyat etiketlerinin (adisyon) titizlikle kontrol edildiğini söyledi. Altıok, bu denetimlerin periyodik olarak sürdürüleceğini ifade etti.

Öte yandan belediye, mahallelerde yıpranan ve eskimiş bayrakları yenileme çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda Herekli, Tahiriye, Asmalı, Kesmeburun, Kaldırım, Zeynepli, Deveciuşağı, Haylazlı, Gölovası ve Narlıören mahallelerinde yıpranmış bayraklar yenileriyle değiştirildi.