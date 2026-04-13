Yumurtalık Genelinde Hizmet Seferberliği Sürüyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yumurtalık Genelinde Hizmet Seferberliği Sürüyor

13.04.2026 09:58  Güncelleme: 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yumurtalık Belediyesi, daha sağlıklı ve temiz bir yaşam alanı sağlamak için temizlik çalışmalarına hız verdi. Belediye Başkanı Erdinç Altıok, çevre düzenlemesi, denetimler ve bayrak yenileme çalışmalarının devam edeceğini açıkladı.

(ADANA) - Yumurtalık Belediyesi, vatandaşlara daha sağlıklı, temiz ve düzenli yaşam alanları sunmak amacıyla ilçe genelinde faaliyetlerini sürdürüyor. Belediye Başkanı Erdinç Altıok, ilçenin her geçen gün daha yaşanabilir bir kimliğe kavuşması için tüm belediye ekiplerinin yoğun bir mesai harcadığını belirtti.

Yumurtalık Belediyesi temizlik ekipleri tarafından tüm mahallelerde kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Daha sağlıklı bir çevre hedefiyle yürütülen çalışmaların düzenli olarak devam edeceğini belirten Altıok, "Daha sağlıklı, daha temiz ve yaşanabilir bir çevre için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

Yumurtalık Belediyesi, bir yandan halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini artırırken diğer yandan milli ve manevi değerlere sahip çıkan çalışmalarına da devam ediyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşların güvenle alışveriş yapabilmesi amacıyla ilçede faaliyet gösteren lokantalara yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

Altıok, denetimlerde işletmelerin genel temizlik ve hijyen koşulları, satılan ürünlerin son kullanma tarihleri, iş yeri ruhsatları ve fiyat etiketlerinin (adisyon) titizlikle kontrol edildiğini söyledi. Altıok, bu denetimlerin periyodik olarak sürdürüleceğini ifade etti.

Öte yandan belediye, mahallelerde yıpranan ve eskimiş bayrakları yenileme çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda Herekli, Tahiriye, Asmalı, Kesmeburun, Kaldırım, Zeynepli, Deveciuşağı, Haylazlı, Gölovası ve Narlıören mahallelerinde yıpranmış bayraklar yenileriyle değiştirildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Erdinç Altıok, Güncel, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 11:41:27. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.