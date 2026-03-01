Yumurtalık'ta Dayanışma Rüzgarı

(ADANA) - Yumurtalık Belediyesi, öğrencilere kıyafet desteğinde bulunurken ilçeye gelen karavancıları da ağırladı. Belediye Başkanı Erdinç Altıok, "Sosyal belediyecilik, sadece altyapı ve üstyapı hizmetleri değil; insanın kalbine dokunabilmektir" dedi.

Öğrencilerle bir araya gelen Yumurtalık Belediyesi ekipleri, minik öğrencilere kıyafet hediye etti. Altıok, "Onların mutluluğu ve umudu bizler için en büyük motivasyon kaynağıdır. Sosyal belediyecilik, sadece altyapı ve üstyapı hizmetleri değil; insanın kalbine dokunabilmektir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dört bir yanından yola çıkarak Yumurtalık'a gelen karavancılar ise ilçede ağırlandı. Doğası, denizi ve insanlarıyla öne çıkan ilçe, anıların paylaşıldığı özel bir durak haline geldi.

Karavan kültürünün getirdiği özgürlük, dayanışma ve paylaşım ruhunun ilçede hissedilmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirten Altıok, "Yerli ve yabancı tüm misafirlerimizi ilçemizde görmekten gurur duyuyoruz. Yumurtalık, sadece bir tatil beldesi değil; dostluğun ve huzurun adresidir. Yumurtalık Belediyesi, hem sosyal dayanışmayı güçlendiren projeleri hem de turizmi canlandıran çalışmalarıyla ilçeyi geleceğe taşımaya kararlılıkla devam ediyor" diye konuştu.