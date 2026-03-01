Yumurtalık'ta Dayanışma Rüzgarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yumurtalık'ta Dayanışma Rüzgarı

01.03.2026 10:40  Güncelleme: 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yumurtalık Belediyesi, öğrencilere kıyafet yardımı yaparken karavancıları da misafir etti. Belediye Başkanı Erdinç Altıok, sosyal belediyeciliğin önemine vurgu yaptı.

(ADANA) - Yumurtalık Belediyesi, öğrencilere kıyafet desteğinde bulunurken ilçeye gelen karavancıları da ağırladı. Belediye Başkanı Erdinç Altıok, "Sosyal belediyecilik, sadece altyapı ve üstyapı hizmetleri değil; insanın kalbine dokunabilmektir" dedi.

Öğrencilerle bir araya gelen Yumurtalık Belediyesi ekipleri, minik öğrencilere kıyafet hediye etti. Altıok, "Onların mutluluğu ve umudu bizler için en büyük motivasyon kaynağıdır. Sosyal belediyecilik, sadece altyapı ve üstyapı hizmetleri değil; insanın kalbine dokunabilmektir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dört bir yanından yola çıkarak Yumurtalık'a gelen karavancılar ise ilçede ağırlandı. Doğası, denizi ve insanlarıyla öne çıkan ilçe, anıların paylaşıldığı özel bir durak haline geldi.

Karavan kültürünün getirdiği özgürlük, dayanışma ve paylaşım ruhunun ilçede hissedilmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirten Altıok, "Yerli ve yabancı tüm misafirlerimizi ilçemizde görmekten gurur duyuyoruz. Yumurtalık, sadece bir tatil beldesi değil; dostluğun ve huzurun adresidir. Yumurtalık Belediyesi, hem sosyal dayanışmayı güçlendiren projeleri hem de turizmi canlandıran çalışmalarıyla ilçeyi geleceğe taşımaya kararlılıkla devam ediyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Erdinç Altıok, Misafir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yumurtalık'ta Dayanışma Rüzgarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

12:15
Tahran’ın kalbindeki karargaha saldırı anı kamerada
Tahran'ın kalbindeki karargaha saldırı anı kamerada
11:59
İran devlet televizyonu vuruldu
İran devlet televizyonu vuruldu
11:39
ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı Tahran’da büyük patlama
ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı! Tahran'da büyük patlama
11:36
Hamaney’in ölümü sonrası Tahran’da mahşeri kalabalık Binlerin ağzında tek slogan var
Hamaney'in ölümü sonrası Tahran'da mahşeri kalabalık! Binlerin ağzında tek slogan var
11:10
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı belli oldu
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı belli oldu
11:03
Pakistan da karıştı ABD Başkonsolosluğu’na saldırdılar, ölü ve yaralılar var
Pakistan da karıştı! ABD Başkonsolosluğu'na saldırdılar, ölü ve yaralılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 12:45:48. #.0.5#
SON DAKİKA: Yumurtalık'ta Dayanışma Rüzgarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.