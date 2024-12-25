Yumurtalık Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi, İlçenin Sorunlarına Çözüm Arıyor

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(ADANA)- Yumurtalık Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi, ilçedeki sorunların çözümü için birlikte adım atıyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hıdır Köseoğlu ile 'Muhtarlar İstişare Toplantısı' düzenleyen Belediye Başkanı Erdinç Altıok, muhtarlarla birlikte mahallelerdeki eksiklikleri tespit edip, öncelik sırasına göre çözüm üreteceklerini söyledi.

Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok ve Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hıdır Köseoğlu, ilçedeki muhtarlarla istişare toplantısı düzenledi. Ali Hıdır Köseoğlu ve mahalle muhtarlarıyla ilçenin gelişimi, vatandaşların daha rahat bir yaşam sürmeleri için durum tespiti yapan Başkan Altıok, "Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karalar öncülüğünde, Genel Sekreter Yardımcımız Sayın Ali Hıdır Köseoğlu ve tüm daire başkanlarımız, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin tüm ekipleri ilçemize özel bir önem gösteriyor. Hizmetlerimizin aksamaması ve hizmet çeşitliliğinin artması için imkanlarını seferber eden Zeydan Başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

"Yumurtalık ilçemizi güneyin yıldızı yapmaya kararlıyız"

Yumurtalık'taki muhtarlarla birlikte uyumlu bir çalışma süreci içerisinde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Altıok, "İlçemizi her alanda ön plana çıkarma gayretimiz devam edecek. Yumurtalık ilçemizi güneyin yıldızı yapmaya kararlıyız. Yılın 4 mevsiminde ayrı bir güzellik taşıyan Adana'nın denize açılan kapısı şirin ilçemizin tarihi ve turistik yerlerine daha çok ziyaretçi gelmesi için kısa sürede önemli çalışmalar yaptığımızı düşünüyorum. Yeni projelerimizle, halkımızla iç içe, samimi bir atmosferde ilçemizin Türkiye genelinde adından daha sık söz edilmesi için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.

Başkan Altıok, Yumurtalık'taki tüm muhtarların, belediyenin yol ve ekip arkadaşı olduğunu, bu kapsamda çalışmaların istişare halinde, uyumlu bir süreçte devam edeceğini sözlerine ekledi.