Yumurtalık\'ta Hortum ve Yasaklı Yüzme

ADANA'nın Yumurtalık ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtınanın ardından hortum çıktı. Bazı gençler, zaman zaman dev dalgaların olduğu denizde yasaklanmasına rağmen yüzmeye devam etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından kentin kıyı kesimindeki ilçede sabah saatlerinde fırtına ve sağanak etkili oldu. İlçede kısa süreli oluşan hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Çok sayıda genç ise valilik tarafından denize girmenin yasaklandığı sahillerde dev dalgaların arasında yüzmeye devam etti. Sahillerdeki şezlong ve şemsiyeler de fırtınadan zarar gördü. Polis ekipleri sahile gelerek gençlerin sudan çıkması için uyarılarda bulundu.