Yumurtalık'ta Şiddetli Yağışlar Nedeniyle Oluşan Olumsuzluklara Belediye Ekiplerinden Hızlı Müdahale
Yumurtalık'ta Şiddetli Yağışlar Nedeniyle Oluşan Olumsuzluklara Belediye Ekiplerinden Hızlı Müdahale

30.01.2026 13:58  Güncelleme: 15:12
Yumurtalık'ta yaşanan şiddetli sağanak yağış sonrası kapanan yollar hızlıca ulaşıma açıldı. Belediye Başkanı Erdinç Altıok, ekiplerin fedakar çabalarıyla taşkın riskine karşı önlemler alındığını açıkladı ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

(ADANA)- Yumurtalık'ta etkili olan şiddetli sağanak yağışın neden olduğu olumsuzluklar kısa sürede çözüme kavuşturuldu. Belediye Başkanı Erdinç Altıok, "Ekiplerimizin yoğun çabaları sonucunda kapanan yollar hızla yeniden ulaşıma açılmış, taşkın riski taşıyan bölgelerde ise gerekli önlemler alınmıştır" dedi.

Yağışların başlangıcından itibaren vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı ve olası olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunması çağrısında bulunan Belediye Başkanı Erdinç Altıok, "Şiddetli yağışların ilçemizde etkili olmaya başladığı ilk andan itibaren tüm ekiplerimizle birlikte seferber olduk. Hemşehrilerimizin can ve mal güvenliğini en üst düzeyde korumak için gece gündüz demeden çalışıyoruz" diye konuştu.

"Taşkın riski taşıyan bölgelerde gerekli önlemler alınmıştır"

Altıok, ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Ekiplerimizin yoğun çabaları sonucunda kapanan yollar hızla yeniden ulaşıma açılmış, taşkın riski taşıyan bölgelerde gerekli önlemler alınmıştır.  Adana Büyükşehir Belediyemiz ve ASKİ ekipleriyle kurduğumuz güçlü iş birliği sayesinde, olası mağduriyetleri en aza indirdik. Kısa sürede yollarımızı açtık, taşkınları önledik ve ilçemizin normal hayata dönüşünü sağladık. Bu süreçte fedakarca çalışan tüm belediye personeline, ASKİ ekiplerine ve destek veren kurumlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimizden ricamız; yağışlı havalarda dere yataklarından, su birikintilerinden ve riskli bölgelerden uzak durmaları, sel ve su baskını ihtimaline karşı dikkatli olmalarıdır. Herhangi bir olumsuz durumda 7/24 ulaşılabilecek belediyemizin ekipleri her zaman vatandaşımızın yanındadır."

Başkan Altıok, Yumurtalık Belediyesi'nin ilçede yaşanabilecek benzer hava olaylarına karşı teyakkuz halinde olup, gerekli tüm önlemleri almaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Erdinç Altıok, Hava Durumu, Güncel, Son Dakika

