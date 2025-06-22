Yumurtalık'ta Su Altı Temizliği

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde belediyenin dalgıç ekibince su altındaki atıklar toplandı.

Belediyenin açıklamasına göre, dalgıç ekibi Dervişiye Sahili'nde su altı temizliği yaptı.

Ekibin denizden çıkardığı atıklar, çöp konteynerlerine taşındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, "Suyun dibinde şişeler, plastik atıklar, deniz oyuncakları ile doğaya, denize ve balıklara zarar veren bir yığın çöple karşı karşıya kalıyoruz. Özellikle ilçemize gelen misafirlerimizi daha duyarlı olmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.