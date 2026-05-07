Yumurtalık'ta Yatırım ve Üretim Gündemi

07.05.2026 10:15
Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ile yapılacak kimya endüstri yatırımlarını değerlendirdi. Yeni yatırımların bölgesel kalkınma açısından önemi vurgulandı.

(ADANA) - Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ile AOSB Başkan Yardımcısı Ömer Kaya'yı ağırladı. Görüşmede, ilçede planlanan Kimya Endüstri Organize Sanayi Bölgesi yatırımları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Altıok'un AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ile AOSB Başkan Yardımcısı Ömer Kaya ile gerçekleştirdiği görüşmede; Yumurtalık'ın sahip olduğu stratejik konum, enerji altyapısı, liman bağlantıları, ulaşım avantajları ve sanayi yatırımlarına uygun yapısı masaya yatırılırken, bölgede hayata geçirilmesi planlanan yeni sanayi yatırımlarının yalnızca ekonomik değil, sosyal ve bölgesel kalkınma açısından da büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Yumurtalık'ın stratejik gücü ön planda

Toplantıda konuşan ve aynı zamanda Kimya Endüstri Bölgesi Başkanlığı'nı da yürüten Sütcü, Adana'nın üretim gücünü daha ileriye taşıyacak yeni sanayi hamlelerinde Yumurtalık'ın kritik bir rol üstleneceğini belirterek, özellikle kimya sanayi alanında yapılacak yatırımların bölgeye uzun vadeli katma değer sağlayacağını ifade etti.

Sütcü, yatırım süreçlerinde yerel yönetimlerle güçlü koordinasyonun önemine dikkati çekerek, "Bu süreci yalnızca sanayi yatırımı olarak değil; istihdam, lojistik, şehirleşme ve bölgesel kalkınma açısından çok boyutlu bir dönüşüm olarak görüyoruz. Yumurtalık Belediyesi ile sürekli dirsek temasında olacağız" dedi.

Yumurtalık geleceğe hazırlanıyor

Ziyaretleri için Bekir Sütcü ve Ömer Kaya'ya teşekkür eden Altıok ise Yumurtalık'ın gelecek yıllarda yalnızca Adana'nın değil, Türkiye'nin en önemli üretim ve lojistik merkezlerinden biri olma yolunda ilerlediğini belirterek, planlanan yatırımların ilçenin geleceği açısından tarihi bir fırsat sunduğunu söyledi.

Adana Valiliği, Yumurtalık Kaymakamlığı, Adana Büyükşehir Belediyesi, AOSB, üniversiteler, sanayici ve iş insanları, odalar ve borsa ile ilçenin gelişimi için güç birliği yaptıklarını kaydeden Altıok, "Yumurtalık; limanları, enerji koridorları, ulaşım ağı ve sanayiye uygun coğrafi yapısıyla stratejik bir merkez konumundadır. Bölgemize yapılacak her nitelikli yatırım; istihdama, ticarete, turizme ve ilçemizin tanıtımına büyük katkı sağlayacaktır. Yerel yönetim olarak bizler de bu gelişim sürecinin sağlıklı şekilde ilerlemesi adına üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Görüşmenin sonunda, kamu ve sanayi iş birliğiyle Yumurtalık'ın geleceğine yön verecek projelerin kararlılıkla sürdürüleceği mesajı verildi.

Sanayi gücü ve lojistik avantajlar dikkati çekiyor

Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgeleri arasında yer alan Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde yüzlerce sanayi kuruluşu faaliyet gösterirken; kimya, plastik, enerji, tekstil ve üretim sektörlerinde önemli yatırımlar bulunuyor. Bölgenin lojistik avantajları arasında TEM Otoyolu, demiryolu bağlantıları ve limanlara yakınlık öne çıkıyor.

Kaynak: ANKA

