Yumurtası Nefes Borusuna Kaçan Öğretmen, Meslektaşının Kahramanlığıyla Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yumurtası Nefes Borusuna Kaçan Öğretmen, Meslektaşının Kahramanlığıyla Kurtarıldı

Yumurtası Nefes Borusuna Kaçan Öğretmen, Meslektaşının Kahramanlığıyla Kurtarıldı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde İngilizce öğretmeni Enes Geyik, nefes borusuna yumurta parçası kaçan meslektaşı Nazım Barış Aksoy'u Heimlich manevrasıyla kurtardı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

28.11.2024 16:17  Güncelleme: 17:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde İngilizce öğretmeni Enes Geyik (35), yediği yumurta nefes borusuna kaçan meslektaşı Nazım Barış Aksoy'u (50) Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar, güvenlik kamerasına da yansırken, meslektaşına teşekkür eden Aksoy, "Kendimi o an çaresiz hissettim. 'Buraya kadar mı?' diye düşündüm. 15-20 saniyelik bir olay o anda benim için sanki saatlerce sürdü" dedi.

Olay, önceki gün saat 12.30 sıralarında Yunusemre ilçesindeki Vakıfbank Türkbirliği Ortaokulu'nda öğretmenler odasında meydana geldi. 27 yıllık Sosyal Bilgiler Öğretmeni Nazım Barış Aksoy'un yediği yumurtanın parçası, nefes borusuna kaçtı. Durumu fark eden Türkçe Öğretmeni Anıl Akmeşe, Heimlich manevrasıyla Aksoy'a müdahale etti. Ancak Akmeşe'nin müdahalesi yeterli olmadı. Bu sırada çevredeki diğer öğretmenler durumu Müdür Yardımcısı Enes Geyik'e bildirdi. Geyik, Heimlich manevrasıyla yumurta parçasının çıkmasını sağladı. O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay sırasında çok çaresiz hissettiğini belirten Aksoy, "Öğretmenler odasında yemek yerken 3'üncü lokmada nefes alamamaya başladım. Ceketimi çıkarıp, kendimi koridora atmışım. Anıl Akmeşe, kurtarmaya çalıştı ancak olmadı. Arkadaşlar müdür odasına girdi. Orada da Yunus Emre İlçe Milli Eğitim Müdürü, okul müdürümüz, müdür yardımcıları vardı. Enes hocamı çağırdılar. İlk önce kalp krizi sandı sonra Heimlich manevrası uyguladı ve nefes almaya başladım. Hayatımı borçluyum. Çaresiz hissettim. 'Buraya kadar mı?' diye düşündüm. 15-20 saniyelik bir olay o anda benim için sanki saatlerce sürdü" ifadelerini kullandı.

'HEİMLİCH MANEVRASINI İLK YARDIM EĞİTİMLERİNDE GÖRDÜK'

Enes Geyik ise "Müdür beyin odasında oturuyorduk. Öğretmen arkadaşlar 'Enes Hocam yetişin' diye seslendi. Anıl Hocam, Heimlich manevrasıyla kurtarmaya çalışıyordu ancak yediği yiyecek hala boğazındaydı. Müdür beyin odasına götürdük orada ikinci bir manevrayla kurtuldu daha sonra nefes almaya başladı. Allah'a şükür hocamızı kurtardık. İlk yardım eğitimlerinde gördüğümüz Heimlich manevrasının hayat kurtardığına bizzat şahit olduk" diye konuştu.

Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN/MANİSA,

Kaynak: DHA

Yunusemre, Güvenlik, Eğitim, Sağlık, Güncel, Manisa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yumurtası Nefes Borusuna Kaçan Öğretmen, Meslektaşının Kahramanlığıyla Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:22 Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com’a anlattı Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com'a anlattı
16:16 Putin’den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer Putin'den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer
13:59 Oğlunu boğarak öldüren baba beraat etti İşte kararın gerekçesi Oğlunu boğarak öldüren baba beraat etti! İşte kararın gerekçesi
13:42 MSB kaynaklarından Halep’te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama MSB kaynaklarından Halep'te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama
12:12 İstanbul’da iki ilçeye giriş paralı olacak İstanbul'da iki ilçeye giriş paralı olacak
23:49 Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’in Adli Kontrol Yükümlülükleri Kaldırıldı Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in Adli Kontrol Yükümlülükleri Kaldırıldı
23:43 Resim öğretmeni, gözetleme kulesine kendini asarak intihar etti Resim öğretmeni, gözetleme kulesine kendini asarak intihar etti
23:18 Türkiye’nin yanı başında şiddetli çatışma Muhalifler adım adım ilerliyor Türkiye'nin yanı başında şiddetli çatışma! Muhalifler adım adım ilerliyor
23:17 İstanbul’da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti İstanbul'da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti
23:12 Yanarak can veren kadının oğlundan kan donduran ifade: Annem yanarken o gülüyordu Yanarak can veren kadının oğlundan kan donduran ifade: Annem yanarken o gülüyordu
23:00 Mehmet Müftüoğlu İmralı-DEM görüşmesinin ne zaman gerçekleşeceğini açıkladı Mehmet Müftüoğlu İmralı-DEM görüşmesinin ne zaman gerçekleşeceğini açıkladı
22:53 LG, telefon pazarından çekildi LG, telefon pazarından çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 18:11:05. #1.12#
SON DAKİKA: Yumurtası Nefes Borusuna Kaçan Öğretmen, Meslektaşının Kahramanlığıyla Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.