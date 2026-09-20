Yunan basınına göre Girit Lasithi'de otluk ve çalılık alanda yangın çıktı

Yunan basınına göre Girit Lasithi'de otluk ve çalılık alanda yangın çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yunan basını, Girit Adası'nın Lasithi bölgesindeki otluk ve çalılık alanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını bildirdi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Yunanistan'ın Girit Adası'nda otluk ve çalılık alanda yangın çıktığı bildirildi.
Yunan basınındaki haberlere göre, öğle saatlerinde Lasithi bölgesindeki otluk ve çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA
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