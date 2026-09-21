Yunan basınına göre Serez'deki orman yangınına 52 itfaiyeci ve 17 araç sevk edildi

Yunanistan'ın Serez kentinde ormanlık alanda yangın çıktığı belirtildi.

Yunan basınındaki haberlerde, Serez'de ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle bölgeye 52 itfaiyecinin, 2 özel orman operasyon birimine bağlı yaya ekibin ve 17 itfaiye aracının sevk edildiği ifade edildi.

Haberlerde, yangın söndürme çalışmalarına 2 helikopterin destek verdiği, belediyenin de su tankerleriyle çalışmalara katıldığı aktarıldı.

Yangının seyrinin termal ve optik kameralarla donatılmış insansız hava araçlarıyla takip edildiği belirtilen haberlerde, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Yunanistan'da yaz aylarında yüksek sıcaklık, kuraklık ve kuvvetli rüzgarların etkisiyle orman ve kırsal alan yangınları sık görülüyor. Yunanistan İtfaiye Teşkilatı verilerine göre, eylül ayında da ülke genelinde bazı günlerde 24 saat içinde 20'den fazla tarım ve orman yangını kayda geçti.