Yunan Hava Trafik Kontrolünde Tehlike Uyarısı

Güncel

Yunanistan Hava Trafik Kontrolörleri Birliği (EEEKE), eski teknolojik ekipmanla ve yetersiz personel sayısıyla çalıştıklarını belirterek, bunun olası tehlikelerine dikkati çekti.

EEEKE'den yapılan yazılı açıklamada, bu hafta ABD'de bir yolcu uçağı ile askeri helikopterin çarpıştığı kazadan duyulan üzüntü ifade edildi.

Açıklamada, hava trafik kontrolörlerinin görevini ifa ettiği şartların önemli olduğu vurgulandı.

Ülkede 97 hava trafik kontrolörünün istihdam edilmesine ilişkin sınavlar düzenlendiği hatırlatılan açıklamada, istihdamdaki mevcut eksiklerin hava trafiğinin ihtiyaçlarını karşılamadığına dikkat çekildi.

Açıklamada, yeni hava trafik kontrolörlerinin eğitiminin uzun yıllar aldığına işaret edilerek, yaz döneminde de eksik personel ve yaş ortalaması yüksek personelle çalışılacağı kaydedildi.

Personel eksiğinin yanı sıra kullanılan araç ve teçhizatın da eski teknoloji olduğu vurgulanan açıklamada, bunun büyük sorun teşkil ettiği uyarısında bulunuldu.

Eski teknoloji kullanımına örnek olarak ise Atina'da, kullanılan teçhizatın eski olması nedeniyle iki uçağın çarpışma rotasında olduğunun direkt sistemde gözükmemesi ve bu nedenle çarpışmalarının önlenmesinin tamamen kontrolörün operasyonel becerisine bağlı olması gösterildi.