Yunanistan'dan Türk Azınlığa Hak Gaspları - Son Dakika
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Yunanistan'dan Türk Azınlığa Hak Gaspları

Yunanistan\'dan Türk Azınlığa Hak Gaspları

Yunan hükümeti, Lozan Antlaşması'na rağmen Batı Trakya'daki Türk Azınlığın kendi okullarında söz sahibi olma hakkını yok sayıyor. Encümen heyetlerinin yetkileri sınırlandırılıyor ve kararlar encümen heyetlerine danışılmadan alınıyor. Bu durum, azınlık toplumunu rahatsız ediyor ve uluslararası hukuka aykırıdır.

10.09.2024 11:16
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Yunan hükümeti, Lozan Antlaşması'na rağmen Batı Trakya'daki Türk Azınlığın kendi okullarında söz sahibi olma hakkını yok sayıyor.

İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesi Encümen Heyeti Başkanı Ozan Ahmetoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Azınlık okullarımızın yöneticileri olan ve velilerin oylarıyla seçilmiş encümen heyetlerimizin yetkileri ne yazık ki Yunanistan tarafından yıllar içinde çıkarılan yasa ve kararlarla sınırlandırılmıştır." dedi.

Ahmetoğlu, bugüne kadar İskeçe ve Gümülcine'deki azınlık okulu müdürlerinin görev sürelerinin uzatılması veya değiştirilmesi gibi kararların encümen heyetlerinin görüşü alınarak yapıldığını vurgulayarak, Yunan hükümetinin 2 Eylül'de Gümülcine'deki Celal Bayar Azınlık Ortaokul ve Lisesinde bu değişiklikleri encümen heyetlerine danışmadan gerçekleştirdiğini söyledi.

Böylece, encümen heyetlerinin bu konudaki karar verme yetkisinin fiilen ellerinden alındığını ve azınlık okullarının idari süreçlerine yönelik etkilerinin sınırlandırıldığının altını çizen Ahmetoğlu, bu durumun azınlık toplumunu önemli derecede rahatsız ettiğini belirtti.

Bu karar Lozan'a aykırı

Bu kararın Lozan Antlaşması dahil Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan eğitim ve kültür anlaşmalarına da aykırı olduğunu dile getiren Ahmetoğlu, encümen heyetlerinin, bu sürecin dışında bırakılmak yerine eğitim yetkilileriyle diyalog içinde olmaları gerektiğini ifade etti.

Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği (BTTÖB) Başkanı Aydın Ahmet de bu uygulamanın hem ikili anlaşmalara hem de uluslararası hukuka aykırı olduğuna işaret etti.

Bu uygulamanın, Türk azınlık toplumunun kendi okulları üzerinde söz sahibi olma hakkını ortadan kaldırma girişimi olduğunu vurgulayan Ahmet, bunun asla kabul edilemeyeceğini dile getirdi.

"Azınlığımızı muhatap almayan zihniyet artık alenen hak gaspı yapmaktadır"

Ahmet, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar uluslararası ve ikili antlaşmaların bize tanıdığı eğitim haklarının elimizden zorla alınmasına gösterdiğimiz tepkilerin ne kadar yerinde olduğunu kanıtlayan yeni bir hak gaspı ile karşı karşıyayız. Hiçbir azınlık sorununda azınlığımızı muhatap almayan zihniyet artık hiçbir sakınca görmeden alenen hak gaspı yapmaktadır".

Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD) Başkanı Hüseyin Baltacı da Yunanistan Eğitim Bakanlığının yıllardır süregelen uygulamalarının, son 1 yılda kabul edilemez boyuta ulaştığını söyledi.

"Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikili ilişkileri ve anlaşmaları olumsuz etkiliyor"

Baltacı, "Bu yıkıcı zihniyet, Yunanistan'ın demokratik değerlerini, Lozan Antlaşması'nı ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikili ilişkileri ve anlaşmaları olumsuz etkiliyor." dedi.

Bu uygulamanın, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay'ın 25 Temmuz'da Gümülcine Celal Bayar Azınlık Ortaokulu ve Lisesine yaptığı ziyaretin ardından, Türk toplumuna yönelik baskıları artırmaya yönelik bir adım olduğunu vurgulayan Baltacı, tüm Türk okullarının kapatılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Baltacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreçte Batı Trakya Türk toplumu hak arama mücadelesinden asla vazgeçmeyecektir. Toplum, birlik ve beraberlik ruhu ile bu olumsuz yönetim mantalitesini tersine çevirmeyi amaçlamaktadır. Ortak bir duruş sergileyerek, temel hak ve özgürlüklerin korunması için kararlı bir şekilde mücadeleye devam edilecektir."

Kaynak: AA

Batı Trakya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'dan Türk Azınlığa Hak Gaspları - Son Dakika

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